Sinner vince gli US Open e dedica il trionfo alla zia: "Questa vittoria è per lei”

Jannik Sinner trionfa agli US Open: dedica la vittoria alla zia che non sta bene di salute e fa un augurio per la salute di tutti

NEW YORK 98 SETT. – Un altro storico traguardo per il tennis italiano. Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo Slam vincendo gli US Open, battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz in tre set, con un netto 6-3, 6-4, 7-5. L’Italia del tennis festeggia, con Sinner che eguaglia il record di Nicola Pietrangeli e diventa il primo italiano a vincere sia agli Australian Open che agli US Open nello stesso anno.

La dedica speciale

Dopo aver sollevato il trofeo, visibilmente emozionato, Jannik Sinner ha voluto dedicare questa storica vittoria a una persona speciale: sua zia, che attualmente non sta bene di salute. "Questa vittoria è per lei, per tutto quello che sta passando. So che mi sta seguendo da casa, e spero che questo risultato le dia un po' di forza", ha dichiarato l'azzurro durante la premiazione.

Sinner ha poi voluto lanciare un messaggio di speranza e solidarietà a tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili dal punto di vista della salute. "Vorrei augurare il meglio a tutti, la salute è il bene più prezioso che abbiamo. Spero che questa vittoria possa regalare un sorriso anche a chi sta lottando", ha aggiunto, ricevendo l'applauso caloroso del pubblico.

La sfida

La finale si è aperta con una partenza fulminea da parte di Sinner, che ha subito strappato il servizio a Fritz nel primo game, mantenendo il controllo del match. Il pubblico newyorkese, chiaramente schierato a favore del beniamino di casa, ha cercato di dare energia a Fritz, che ha provato a reagire nel corso della partita, ma la solidità mentale e tecnica dell’azzurro ha avuto la meglio.

Primo set: dominio azzurro

Il primo set ha visto un Sinner aggressivo e preciso, capace di ottenere ben tre break, lasciando Fritz senza possibilità di rientrare. In soli 41 minuti, il 6-3 finale ha dimostrato la supremazia dell'italiano, che ha giocato con intelligenza e sicurezza nei momenti chiave.

Secondo set: equilibrio e determinazione

Nel secondo set, Fritz ha cercato di tenere testa al ritmo imposto da Sinner, ma l'azzurro è stato altrettanto implacabile, sfruttando ogni minimo errore dell’avversario. Il 6-4, con un break decisivo verso la fine del set, ha messo in seria difficoltà lo statunitense, che ha comunque continuato a lottare con grinta.

Terzo set: resistenza e classe

Il terzo set ha visto una reazione d’orgoglio di Fritz, che ha ottenuto un break portandosi avanti 4-3. Tuttavia, Sinner ha mostrato ancora una volta la sua freddezza, riuscendo a controbreakare immediatamente e a chiudere il match con tre game consecutivi, sfruttando un errore di dritto di Fritz a rete.

Un trionfo per la storia

Con questo successo, Jannik Sinner entra ufficialmente nell'élite del tennis mondiale, confermandosi come uno dei giocatori più forti della sua generazione. A soli 23 anni, l’azzurro ha conquistato il secondo Slam della carriera e ha dimostrato una maturità e una completezza tecnico-tattica in continua crescita.

L’ultimo italiano a vincere due Slam era stato Nicola Pietrangeli, campione al Roland Garros nel 1959 e 1960. Sinner, con questa vittoria, non solo eguaglia quella leggenda, ma lo fa in un’epoca di tennis molto più competitiva e globalizzata. La sua dedizione e il duro lavoro svolto negli ultimi anni si riflettono in questo risultato straordinario.

Il futuro di Sinner

Con questo trionfo agli US Open, Sinner diventa un serio contendente per il numero uno del mondo. La stagione 2024, già segnata dal trionfo agli Australian Open, potrebbe chiudersi con altri successi importanti, sia nel circuito ATP che nella corsa alle Finals di fine anno.

L’Italia del tennis può sognare in grande, grazie a un talento che ha dimostrato di avere le qualità necessarie per continuare a vincere nei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Jannik Sinner, con la sua forza mentale e il suo straordinario talento, ha appena scritto un nuovo capitolo della storia del tennis italiano.