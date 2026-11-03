Sparatoria in discoteca a Catania: licenza sospesa per 30 giorni

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La notte tra il 24 e il 25 ottobre, un episodio di violenza ha scosso la movida catanese. In una discoteca di via Acquicella Porto, un giovane di vent'anni è stato ferito a una gamba da colpi d'arma da fuoco. La risposta delle autorità non si è fatta attendere: il Questore di Catania ha disposto la sospensione della licenza del locale per trenta giorni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, all'interno della discoteca, sulla pista da ballo affollata, un uomo ha avuto un diverbio verbale con la vittima e, dopo essersi allontanato, ha estratto una pistola esplodendo diversi colpi in sua direzione. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Le verifiche successive, condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, hanno permesso di accertare la grave turbativa all'ordine pubblico e il panico seminato tra i presenti.

Il provvedimento del Questore

Il provvedimento, notificato nella mattinata del 31 ottobre, si basa sull'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente all'Autorità di sospendere la licenza quando all'interno di un esercizio si verifichino tumulti o gravi disordini, o quando l'attività costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La decisione fa seguito alla proposta formulata dalla Stazione Carabinieri di Catania Librino.

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Un segnale per la sicurezza della movida

L'adozione di questo provvedimento rientra nell'ambito della costante attività di vigilanza svolta dalle forze di polizia nel capoluogo etneo sui luoghi della movida, con l'obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza dei cittadini. Un messaggio chiaro: episodi di violenza come quello verificatosi non saranno tollerati e comporteranno conseguenze immediate per i gestori dei locali.