Speleologo intrappolato per 27 ore nella grotta di Gorropeddu salvato vivo

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Un salvataggio che definire miracoloso è riduttivo. Dopo quasi 27 ore di angoscia, Luca Olmetto, speleologo di 31 anni originario di Codrongianos, in provincia di Sassari, è stato estratto vivo dalla grotta di Gorropeddu, nel cuore dell'Ogliastra, tra i comuni di Urzulei e Baunei.

L'uomo era rimasto intrappolato da ieri pomeriggio a causa di una frana che lo aveva bloccato a circa dieci metri di profondità. Una situazione critica che ha richiesto l'intervento immediato delle squadre di soccorso, impegnate in una complessa operazione durata ore.

Una notte di paura e speranza

Le operazioni di recupero sono state condotte dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per raggiungere lo speleologo e liberarlo dalle macerie. Le condizioni ambientali all'interno della grotta, già di per sé difficili, hanno reso ogni movimento ancora più delicato. La notizia del ritrovamento vivo ha suscitato un'ondata di sollievo tra i soccorritori e la comunità locale.

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Le condizioni di salute

Dopo l'estrazione, Luca Olmetto è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e sarà trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Non sono ancora note le sue condizioni precise, ma il fatto che sia stato recuperato cosciente rappresenta un segnale incoraggiante.

La grotta di Gorropeddu

La grotta di Gorropeddu è una delle cavità carsiche più note della Sardegna, meta di speleologi esperti per la sua complessità e bellezza. Si trova in una zona impervia dell'Ogliastra, dove le operazioni di soccorso richiedono competenze specifiche e una coordinazione impeccabile. L'incidente di oggi riporta l'attenzione sulla necessità di norme di sicurezza sempre più stringenti per chi pratica questa attività.

La vicenda si chiude con un lieto fine che testimonia l'importanza del lavoro di squadra e della preparazione dei soccorritori. Restano da chiarire le cause esatte della frana, ma per ora l'unica notizia che conta è che Luca Olmetto è vivo.