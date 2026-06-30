Stadio Ceravolo, Ass. Squillace: «Lavori al via, ruspe in azione e cronoprogramma da rispettare. Video

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Stadio Ceravolo, partiti i lavori di riqualificazione: ruspe in azione e cronoprogramma rispettato

Il restyling del Ceravolo entra nel vivo: demolizioni avviate, lavori sulla tribuna e obiettivo completare il nuovo impianto senza rallentamenti

Lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro cambia volto. Dopo la fase preparatoria, sono ufficialmente entrati nel vivo i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo cittadino con l'avvio delle demolizioni della storica Curva Massimo Capraro e l'avanzamento degli interventi sulla tribuna coperta.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è rispettare il cronoprogramma previsto, realizzando un impianto più moderno, funzionale e sicuro senza compromettere i tempi del cantiere. A fare il punto sull'avanzamento delle opere è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace, intervenuto durante la trasmissione RTC Catanzaro Sport del 29 giugno.

Ruspe al lavoro: iniziata la demolizione della Curva Massimo Capraro

La giornata ha segnato un momento particolarmente simbolico per i tifosi giallorossi. Le ruspe sono entrate in azione dando il via alla demolizione della storica Curva Massimo Capraro, un settore che per decenni ha rappresentato il cuore pulsante del tifo del Catanzaro.

Come ha spiegato l'assessore Squillace, però, il cantiere era già operativo nei giorni precedenti con una lunga fase preparatoria.

Sono infatti stati:

rimossi circa 3.000 seggiolini ;

; eliminate tutte le interferenze presenti nell'area;

predisposto il cantiere per consentire alle demolizioni di partire in sicurezza.

Solo dopo queste operazioni preliminari è stato possibile iniziare l'abbattimento delle strutture in calcestruzzo.

Lavori senza soste nonostante il caldo

Uno degli aspetti evidenziati dall'assessore riguarda l'organizzazione del cantiere.

Le imprese stanno lavorando con più mezzi contemporaneamente e hanno adottato sistemi che consentono agli operai di proseguire le attività anche durante le giornate caratterizzate dalle elevate temperature estive.

L'obiettivo è quello di non perdere neppure un giorno di lavoro e rispettare le tempistiche previste dal cronoprogramma.

Anche la tribuna del Ceravolo è interessata dagli interventi

Parallelamente alle demolizioni della curva, proseguono i lavori sulla tribuna coperta.

Secondo quanto illustrato da Squillace, sono già state rimosse gran parte delle lamiere della copertura e nelle prossime settimane inizierà lo smontaggio della struttura reticolare.

Successivamente saranno realizzate le nuove fondazioni, progettate con standard strutturali più elevati rispetto al passato.

Terminata questa fase, verranno installate le nuove travi reticolari che costituiranno la futura copertura della tribuna.

L'assessore ha ribadito che il progetto esecutivo è ormai in fase di completamento grazie al coordinamento tra i diversi interventi finanziati.

La priorità è completare i lavori senza rallentamenti

Uno dei messaggi più chiari lanciati durante l'intervento riguarda la volontà dell'Amministrazione di non interrompere né rallentare il cantiere.

Anche in vista dell'inizio della nuova stagione calcistica, la linea resta quella di privilegiare il completamento delle opere.

Per questo motivo si stanno valutando, insieme alla società, alla Prefettura e alla Questura, tutte le possibili soluzioni per consentire lo svolgimento delle partite limitando i disagi, ma senza compromettere il programma dei lavori.

Secondo Squillace, l'obiettivo principale rimane quello di consegnare alla città un nuovo stadio Ceravolo moderno e sicuro nel minor tempo possibile.

Le prime gare potrebbero essere disputate in trasferta

Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di chiedere che le prime due partite casalinghe del campionato vengano invertite, permettendo così al cantiere di proseguire senza interferenze.

L'assessore ha sottolineato come un eventuale slittamento delle gare interne rappresenterebbe una soluzione utile per accelerare il completamento dell'intervento e ridurre i tempi complessivi del restyling.

Un ricordo della Curva Massimo Capraro per i tifosi

Oltre agli aspetti tecnici, Squillace ha voluto soffermarsi anche sul valore affettivo della storica curva.

L'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di organizzare un'iniziativa simbolica destinata ai tifosi.

L'idea è quella di promuovere un Open Day al termine delle demolizioni, durante il quale i sostenitori del Catanzaro potranno ritirare un piccolo frammento della storica Curva Massimo Capraro, trasformando così un pezzo dello stadio in un ricordo da conservare.

Inoltre, parte dei seggiolini rimossi potrebbe essere riutilizzata in altri impianti sportivi cittadini.

Il nuovo Ceravolo guarda al futuro

La riqualificazione dello stadio Nicola Ceravolo rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più importanti degli ultimi anni per la città di Catanzaro.

L'obiettivo non è soltanto rinnovare una struttura storica, ma dotare il capoluogo calabrese di un impianto più moderno, confortevole e conforme agli standard richiesti dal calcio professionistico.

Per i tifosi giallorossi sarà inevitabile convivere con qualche sacrificio durante i lavori, ma il risultato finale punta a restituire uno stadio capace di accompagnare la crescita del Catanzaro anche nelle prossime stagioni.

Fonte: dichiarazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace durante RTC Catanzaro Sport, puntata del 29 giugno.

Video Lavori stadio Ceravolo

Video integrale - RTC Catanzaro Sport 29 giugno