Stadio Ceravolo, Laganà rassicura i tifosi: “Nessun ritardo nei lavori, curva Capraro da 4.700 posti”

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Il Comune fa il punto sul restyling del Ceravolo: demolizioni al via e tempi confermati

Buone notizie per i tifosi dell’US Catanzaro 1929. Nel corso della trasmissione RTC Catanzaro Sport del 22 giugno, l’ingegnere Giovanni Laganà, dirigente del settore Grandi Opere del Comune di Catanzaro, ha fornito importanti aggiornamenti sullo stato dei lavori dello Stadio Nicola Ceravolo, affrontando direttamente le preoccupazioni emerse nelle ultime settimane riguardo ai tempi di realizzazione degli interventi.

Laganà ha chiarito che non esistono ritardi rispetto al cronoprogramma previsto e che le attività stanno procedendo secondo quanto stabilito dall’amministrazione comunale e dalle imprese incaricate.

Curva Massimo Capraro: aumento della capienza fino a 4.700 posti

Uno degli aspetti più significativi emersi durante l’intervento riguarda la futura Curva Massimo Capraro.

Secondo quanto spiegato dall’ingegnere Laganà, grazie alle soluzioni individuate in fase progettuale, la capienza della curva passerà dagli attuali circa 3.200 posti a circa 4.700 posti complessivi, un risultato che non era affatto scontato e che rappresenta un importante miglioramento per l’impianto sportivo cittadino.

L’obiettivo è quello di offrire maggiore disponibilità ai tifosi giallorossi, mantenendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Demolizione della curva: via ai lavori nelle prossime ore

Sul fronte operativo, Laganà ha spiegato che il progetto di demolizione della curva è stato acquisito e validato dagli uffici comunali.

Una volta completato questo passaggio tecnico, partiranno immediatamente le operazioni di demolizione, primo step fondamentale per consentire la successiva realizzazione della nuova struttura. Parallelamente, l’impresa aggiudicataria sta lavorando alla progettazione esecutiva degli interventi previsti sia sulla curva sia sulla tribuna coperta.

Tribuna coperta: lavori compatibili con l’utilizzo dello stadio

Tra le questioni che maggiormente interessano la tifoseria c’è la possibilità di continuare a utilizzare il Ceravolo durante la fase dei lavori.

Anche su questo punto il dirigente comunale ha fornito rassicurazioni. L’ipotesi allo studio prevede infatti la possibilità di utilizzare la tribuna coperta anche mentre saranno in corso alcuni interventi strutturali, attraverso collaudi intermedi che consentano di certificare progressivamente le aree completate.

Una soluzione che potrebbe limitare notevolmente i disagi per il pubblico e per la stessa società giallorossa.

Curva Est pronta ad accogliere i tifosi giallorossi

Un altro tema affrontato riguarda la gestione dei tifosi durante il periodo di chiusura della Curva Capraro.

Laganà ha confermato che Comune, Prefettura e società stanno lavorando insieme per individuare le migliori soluzioni organizzative. Tra queste vi è la possibilità di utilizzare la Curva Est per ospitare parte della tifoseria del Catanzaro durante la fase dei lavori.

Saranno necessari alcuni adeguamenti tecnici, ma il progetto è già oggetto di approfondimento e rappresenta una delle opzioni più concrete per garantire continuità alla presenza del pubblico sugli spalti.

Un investimento da 9 milioni di euro per il futuro del Ceravolo

L’intervento complessivo rappresenta uno dei più importanti investimenti infrastrutturali degli ultimi anni per il calcio catanzarese.

Parliamo infatti di un appalto da circa 9 milioni di euro, destinato a modernizzare lo stadio senza rinunciare alla sua storica identità. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di comprimere al massimo i tempi di esecuzione per ridurre i disagi ai tifosi e permettere al Catanzaro di continuare a giocare nel proprio impianto.

Laganà: “Il Catanzaro è un simbolo della città”

Nel passaggio forse più significativo del suo intervento, Giovanni Laganà ha sottolineato il valore che il Catanzaro rappresenta per l’intera comunità cittadina.

L’intenzione dell’amministrazione è quella di seguire quotidianamente l’avanzamento dei lavori, cercando di conciliare le esigenze tecniche di un’opera pubblica complessa con quelle di una tifoseria che vive il Ceravolo come un vero punto di riferimento sociale e identitario.

Le rassicurazioni che aspettavano i tifosi

Dalle parole dell’ingegnere emerge quindi un messaggio chiaro: i lavori dello Stadio Ceravolo stanno procedendo secondo programma, non sono stati registrati ritardi e l’obiettivo resta quello di consegnare un impianto più moderno, più capiente e più funzionale nel minor tempo possibile.

Per il popolo giallorosso si tratta di una rassicurazione importante in vista della prossima stagione, con la speranza che il nuovo volto del Ceravolo possa accompagnare il Catanzaro verso nuove soddisfazioni sportive.

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