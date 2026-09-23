Studente di 14 anni pianifica aggressione alla docente a Lamezia Terme

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Un grave episodio di cronaca ha scosso la comunità di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un quattordicenne, studente dell'istituto comprensivo Nicotera-Costabile, avrebbe progettato un'aggressione ai danni della sua insegnante di italiano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe organizzato l'azione in un gruppo Telegram, nascondendo poi un coltello nei bagni della scuola.

La scoperta e l'intervento dei carabinieri

Il piano sarebbe stato sventato grazie all'intervento dei carabinieri, che avrebbero intercettato i messaggi scambiati online. Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni, e i militari hanno individuato il nascondiglio dell'arma prima che potesse essere utilizzata. Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze drammatiche.

Le reazioni della scuola e delle autorità

La dirigente scolastica e i docenti sono sotto shock per quanto accaduto. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull'uso distorto dei social e delle app di messaggistica da parte dei giovanissimi. Le autorità stanno valutando provvedimenti nei confronti del minore, che potrebbe essere segnalato al tribunale dei minori.

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Un caso che riapre il tema del bullismo e della violenza a scuola

Questo episodio si inserisce in un contesto sempre più preoccupante di violenza giovanile e cyberbullismo. Sempre più spesso, le piattaforme digitali diventano strumenti per organizzare atti ostili, spesso ai danni di insegnanti e coetanei. La comunità educante è chiamata a riflettere su come prevenire simili derive, promuovendo un uso consapevole della tecnologia e un dialogo aperto con gli adolescenti.

Le indagini proseguono per accertare tutti i dettagli della vicenda e stabilire eventuali responsabilità.