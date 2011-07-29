Ѐ nato Tegon, il primo cane transgenico al mondo
Seoul, 29 luglio 2011 – Il detto “la scienza ha fatto passi da gigante” in questo caso calza proprio a pennello. La nascita di un cane, penserete, non ha niente di straordinario… eppure, nella Corea del Sud ha suscitato molto scalpore e interesse. Il cucciolo si chiama Tegon ed è un cane davvero speciale, poiché posto sotto la luce ultravioletta brilla di luce verde. [MORE]Gli scienziati lo hanno realizzato tramite la tecnica della clonazione, che ha fatto di lui il primo cane transgenico mai esistito. La modificazione genetica del cucciolo avrà una funzione specifica, aiuterà a trovare le giuste cure per molte malattie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson: "Abbiamo creato un cane con gene fluorescente verde che può essere attivato e disattivato - dice il dottor Lee - Questo gene può essere sostituito con altri che possono combattere malattie fatali per l’essere umano".
Tiziana Marzano
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