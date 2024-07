Tennis. Jannik Sinner trionfa in semifinale e volerà in finale all'ATP 500 di Halle

HALLE, GERMANIA - Nonostante incontri difficoltà inattese, Jannik Sinner avanza alla finale del torneo ATP 500 di Halle. Il 22enne di Sesto Pusteria ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen per 6-4, 7-6, preparando così la sfida per il titolo contro il polacco Hubert Hurkacz.

Le gambe di Sinner non mostrano segni di stanchezza mentre continua la sua impressionante corsa a Halle, assicurandosi un posto nella finale del torneo ATP 500 tedesco. Il giovane italiano ha superato Zhang Zhizhen con il punteggio di 6-4, 7-6. Questa vittoria prepara il terreno per la finale contro il polacco Hubert Hurkacz, con cui Sinner ha raggiunto i quarti di finale nel doppio.

Il match è iniziato in modo equilibrato, con Sinner che ha avuto qualche problema con il dritto. Tuttavia, ha risposto prontamente a Zhang, esibendosi al meglio nel terzo game. La tattica del serve-and-volley si è rivelata cruciale per il giocatore cinese, che si è trovato sul 40-40, costringendolo a mettere a segno due ace per mantenere il servizio. Con il passare del tempo, Sinner si è sentito sempre più a suo agio con il servizio, spingendo Zhang a fare dei passi avanti che gli sono costati cari. Zhang ha affrontato un momento critico nel settimo game, rispondendo sul 15-30 per evitare il break. Tuttavia, Sinner alla fine è riuscito a strappare il servizio a Zhang e ha chiuso il primo set sul 6-4.

Il secondo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio. Sinner ha faticato solo nel terzo game, trovandosi sotto 15-30 a causa di un Zhang rinvigorito, che ha cercato di mantenere aperto il gioco. Sinner si è affidato alla precisione del suo servizio, come nel match precedente contro Struff, dovendo appoggiarsi alla seconda di servizio.

Zhang è riuscito a ottenere un break nel momento più complicato, quando avrebbe potuto chiudere il set. Tuttavia, Sinner, il numero uno al mondo, ha rapidamente ristabilito l'ordine, portando il set al tie-break. Questo momento decisivo ha favorito Sinner, che ha subito ottenuto un mini-break, portandosi sul 3-0 grazie agli errori forzati di Zhang. Nonostante gli sforzi di Zhang, inclusa l'annullamento di un match point, Sinner ha prevalso 7-6, assicurandosi un posto in finale contro Hubert Hurkacz.

Sinner: "Questa Finale Vuol Dire Tanto, Contro Hurkacz Sarà Dura"

"Questa finale vuol dire tantissimo per me. Ho avuto tre partite dure per arrivarci. È la migliore preparazione per Wimbledon, e so che avrò una settimana di riposo, che è importante per me e per il mio corpo," ha detto Jannik Sinner in un'intervista a caldo dopo aver sconfitto Zhang sull'erba di Halle. "Oggi ho giocato una buona partita. Ci sono stati decisamente più scambi rispetto a ieri, ed è quello di cui avevo bisogno. Sono contento. Nei momenti importanti ho cercato di servire bene, e lui ha risposto molto bene. Ho dovuto stare molto attento. Ho dovuto anche salvare un set point per non andare al terzo set," ha evidenziato il numero uno del mondo.

In finale, Sinner affronterà il suo amico e compagno di doppio, Hubert Hurkacz. "Domani sarà durissima. Sarà una sfida molto alla pari. Lui gioca molto bene su questa superficie e ha già vinto qui. L'erba si adatta a lui, sarà dura, ma sono contento e spero di divertirmi. Giocare la finale qui sarà un grande onore. Lui sta giocando e servendo bene, sarà molto difficile brekkarlo. Vedremo."

Il cammino di Sinner verso la finale è stato segnato da resilienza e determinazione, dimostrando la sua prontezza per le sfide future, in particolare con Wimbledon all'orizzonte. Mentre si prepara ad affrontare Hurkacz, i fan attendono con impazienza una finale emozionante.