Tennistavolo in Sardegna: il WTT Feeder sbarca a Cagliari

Un rapporto duraturo che si intensifica negli anni.

La Sardegna ama il Tennistavolo e lo si può scorgere dalle realtà societarie dislocate uniformemente nel territorio che partecipano ai campionati nazionali più importanti, maschili e femminili.

E grazie alla loro incessante attività, che atleti blasonati, provenienti da tutti i continenti, decidono di fare esperienza nell’isola, con la conseguente calorosa accoglienza dei numerosi appassionati locali, felici di avere la possibilità di vederli dal vivo e studiare a fondo le loro mosse sopraffine.

Il torneo chiamato WTT Feeder è di livelli ancora più elevati e fa seguito, a distanza di poco più di un anno e mezzo, ad un’altra manifestazione mai celebrata in precedenza da queste parti: i Campionati Italiani assoluti e di categoria 2023.

A Cagliari diversi organismi, prettamente sportivi e non, da settimane mettono in campo la loro professionalità per rendere indimenticabile il soggiorno dei campioni che animeranno il WTT, un’autentica chicca da seguire in tutte le sue evoluzioni a partire dal 22 e fino al 27 ottobre.

Per saperne molto di più sarà interessante seguire la conferenza stampa convocata per martedì 22 ottobre 2024 presso la sala conferenze dell’Assessorato al Turismo Regione Sardegna sita in viale Trieste 105 a Cagliari con inizio alle ore 10:00.

Interverranno il presidente nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli, l’Assessore regionale al turismo, artigianato e commercio Franco Cuccureddu, l’Assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Ilaria Portas, l’Assessore allo sport, tempo libero e impiantistica sportiva del comune di Cagliari Giuseppe Macciotta, il Presidente del CONI Sardegna Bruno Perra e il Presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu.

A CAGLIARI IL TORNEO INTERNAZIONALE WTT FEEDER DI TENNISTAVOLO

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Cagliari - Martedì 22 ottobre 2024 - h. 10:00

Sala conferenze Assessorato al Turismo Regione Sardegna – Viale Trieste 105, Cagliari