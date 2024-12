Tennistavolo Norbello: in A1maschile la salvezza è più vicina

Prima di correre è sempre meglio impostare un tipo di camminata a passo sostenuto che non regala risultati mirabolanti ma almeno mantiene a galla.

Arriva perciò il secondo pareggio consecutivo per i Norbelloni che allungano la striscia positiva a tre risultati utili.

Anche a Messina l’andamento si è tenuto incerto fino al sesto match quando Marco Antonio Cappuccio, realizzando la sua prima doppietta stagionale, ha assicurato a sé stesso e ai compagni un Natale pongistico sereno.

“La classifica ora fa meno paura” – sospira il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – “e ringrazio i ragazzi e Martina Mura, per la loro determinazione nell’andare alla ricerca del risultato, bravi. Un plauso particolare a Marco per la splendida doppietta. Nel frattempo auguro a tutti un tranquillo periodo vacanziero, in attesa di vedere ulteriori miglioramenti già dalla prossima gara in calendario.”

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di andata Mercoledì 18 dicembre 2024 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra di Villa Dante – Messina (Or)

Top Spin Messina Tennistavolo Norbello 3 3

CAPPUCCIO DOPPIO E ALTO IN VERSIONE BRIOCHE: IL PAREGGIO È SERVITO

Il sorteggio va più che bene agli ospiti, seguiti in panca da Martina Mura, con Sergei Mokropolov chiamato a sacrificarsi contro il n. 1 della formazione siciliana Niagol Stoyanov.

Il padrone di casa deve mantenere costantemente alta l’attenzione perché Sergei è sempre pronto ad infierire sui passi falsi altrui.

E infatti impegna l’avversario fino al quarto set e si merita tutto il rispetto e l’incoraggiamento della panchina.

L’argentino giallo blu Gaston Alto mette a fuoco la pericolosità di Antonino Amato che specie nella prima frazione, chiusasi 13-15, si manifesta particolarmente tonico.

Meno combattuti i restanti tre set che sanciscono il momentaneo pari norbellese.

Ma c’è un Marco Antonio Cappuccio particolarmente motivato nel mettere a segno il break, sconfiggendo un Tommaso Giovannetti frequentemente pericoloso ma domabile.

Arriva poi l’uno due messinese con Stoyanov che prevale 3-1 su un Gaston Alto che solo negli ultimi due set appare più competitivo e Giovannetti che in tre set trova la tattica ideale per rendere inoperoso Mokropolov.

Nel duello finale tra siciliani, Marco Antonio Cappuccio sente l’importanza del punto in palio e con ammirevole concentrazione piega un Amato che comunque ha tentato di riaprire il match senza riuscirci (perde 1-3).

Marco Antonio Cappuccio (Tennistavolo Norbello):

“È stato importante per me e per la squadra portare a casa questo punto.

Ci siamo presentati nuovamente con la squadra rimaneggiata, priva del nostro giocatore più forte contro una compagine che ancora si deve sbloccare ma dominante negli ultimi sei anni di A1 maschile assieme all’Apuania Carrara.

Pure loro stanno facendo a meno dello straniero, Vladislav Ursu, che probabilmente vedremo protagonista a breve.

Partivamo da sfavoriti ma abbiamo azzeccato la formazione e ce la siamo cavata molto bene.

Personalmente sono contento dei due punti anche perché sono originario di Messina, gran parte della mia giovinezza l’ho trascorsa qui perché vivono i miei parenti e quindi sono particolarmente legato a questa città.

Non sono mai riuscito ad essere redditizio da queste parti, a dire il vero probabilmente da avversario non ero mai riuscito a vincere a Villa Dante.

Però allo stesso tempo mi dispiace per Gaston perché sarebbe potuto andare al quinto set con Stoyanov; ma non ha sfruttato i due set point a disposizione nel quarto parziale, chissà, magari avremmo addirittura potuto vincere questa partita.

Però per un pareggio tutti ci avrebbero messo una firma ad inizio gara.

Anche Sergei è stato bravo, purtroppo ha cominciato male entrambe le sfide ma aveva di fronte giocatori particolari e ogni tanto ci può stare una giornata negativa.

Siamo felici perché a questo punto del campionato siamo momentaneamente salvi.

C’è da preparare il girone di ritorno sperando di essere sempre al completo, in modo da poter stare più tranquilli.

Un’ultima menzione la rivolgo a Martina Mura che è stata la nostra allenatrice per questa trasferta, ci ha aiutato molto, è stata gentilissima e soprattutto molto disponibile.

Auguro buone feste a tutti i tifosi del Tennistavolo Norbello, e a tutta la società.”