Tennistavolo Norbello: è ora di presentare la A2 maschile

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 06 del 08-10-2026.pdf





Il sipario sta per alzarsi sulla nuova stagione agonistica e in casa Tennistavolo Norbello il fermento è palpabile. Domenica prossima prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A2 Maschile (Girone B), con l'esordio casalingo in via Azuni contro il Muravera TT. La dirigenza gialloblù ha allestito un collettivo profondo e rinnovato, affidando la panchina a un tecnico esperto e di valore come Davide Guidone.

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Il sodalizio del centro Sardegna si presenta ai nastri di partenza con una rosa ben bilanciata, dove la freschezza della linea verde italiana incontra la solidità tecnica di un terzetto straniero di assoluto spessore europeo. Il roster ufficiale vede la conferma del promettente Davide Lorenzo Simon (classe 2008) e l'arrivo del talento azzurro Giuseppe Calarco (classe 2007). Accanto a loro, la società ha innestato tre profili internazionali di rilievo: l'esperto atleta transalpino Damien Provost (classe 1984) e due giovani promesse iberiche, Miguel Pantoja e Ivan Martin, entrambi classe 2004.

A tracciare le linee guida della stagione e a presentare ufficialmente le ambizioni del club è il presidente Simone Carrucciu, che esprime forte fiducia nel nuovo corso maschile.

"Inauguriamo questa nuova avventura nel campionato maschile di Serie A2 con un profondo senso di fiducia e tanta energia rinnovata," dichiara il massimo dirigente gialloblù. "Abbiamo voluto fortemente affidare la guida tecnica a un tecnico esperto come Davide Guidone, convinti che la sua collaborazione sia la chiave ideale per far maturare la nostra linea verde. La presenza in squadra di ragazzi determinati come Simon e Calarco, affiancati da atleti esperti come Provost, Pantoja e Martin, rispecchia pienamente la filosofia societaria del nostro club: unire la valorizzazione dei giovani talenti alla competitività agonistica ai massimi livelli. Ai nostri ragazzi e allo staff tecnico va il mio più caloroso augurio di buon lavoro. Siamo pronti, come sempre, a lottare su ogni tavolo per onorare i nostri storici colori".





L'ANALISI TECNICA DI COACH DAVIDE GUIDONE





Dietro la fisionomia del quintetto si nasconde una precisa programmazione, focalizzata sulle diverse attitudini dei singoli atleti. Coach Davide Guidone evidenzia fin da subito i punti di forza della rosa, partendo proprio dal nucleo azzurro che già conosce molto bene.

"La squadra di quest'anno è un mix di esperienza e gioventù," esordisce il tecnico campano. "Abbiamo due ragazzi molto giovani di belle prospettive, il confermato Davide Simon e il neoacquisto Giuseppe Calarco, già con me negli anni dal 2017 al 2020 alla Sant'Espedito Napoli. Credo molto nel loro entusiasmo e nella loro crescita quest'anno".

La crescita dei due giovani italiani passerà inevitabilmente per il confronto quotidiano con una batteria di stranieri dalle caratteristiche importanti, scelti per fare sia da traino tecnico, sia da spalla nei momenti cruciali delle partite.

"Saranno accompagnati da un trio di stranieri di livello assoluto," prosegue Guidone, "come il veterano francese Damien Provost, già bronzo ai campionati assoluti francesi nel 2021, nonché uno dei giocatori europei più affidabili. Confido molto in lui anche come riferimento per i ragazzi. Poi avremo due giovani spagnoli di belle speranze come Miguel Pantoja, stabilmente nella nazionale assoluta e vincitore di medaglie agli europei giovanili e Ivan Martin, attuale numero 28 delle classifiche assolute spagnole e vincitore della Division De Honor in Spagna lo scorso anno".





FOCUS SUL NUOVO INNESTO: IL PERCORSO E LE AMBIZIONI DI GIUSEPPE CALARCO





Tra le novità più attese dai sostenitori del Norbello c'è sicuramente Giuseppe Calarco. Il classe 2007 vanta già un percorso di tutto rispetto nei settori giovanili, coronato da tre titoli italiani (di cui uno nel singolare) e da una striscia importante di presenze in maglia azzurra, incluse le chiamate europee. Arriva nell'isola dopo aver conquistato la promozione in massima serie con la maglia del Siracusa.

Il giovane atleta racconta come la scintilla per questo sport sia scoccata tra le mura di casa: "La passione per il tennistavolo nasce grazie a mio padre che già giocava a questo sport. In realtà il mio primo sport quando ero piccolo era il calcio, poi una volta mio padre decise di portarmi in palestra con lui quando avevo 7 anni e da lì non ho più smesso".

Un percorso lungo, che lo ha visto cambiare diverse maglie prima di incrociare la strada del sodalizio del centro Sardegna, del quale Calarco conosceva già il blasone e l'affidabilità nei palcoscenici nazionali.

"Fino ad ora ho giocato in ordine con Stet Mugnano, Sant'Espedito Napoli, Frassati Napoli, Tennistavolo Cava e lo scorso anno nel Tennistavolo Siracusa dove ho vinto il campionato di serie A2. I miei successi più importanti sono sicuramente il campionato di serie A2 vinto lo scorso anno e poi ho 3 titoli italiani giovanili tra cui uno in singolo. Ho vestito la maglia della nazionale per tanti anni a livello giovanile, sono stato convocato dalla ETTU per diversi stage internazionali a 12 anni, ho partecipato a un campionato europeo e a un top 12. Sì, conoscevo il Tennistavolo Norbello, società che da tanti anni milita nelle serie nazionali maggiori, e tanti miei compagni di allenamento hanno giocato per questo club".

Sul piano degli obiettivi stagionali, le idee del nuovo acquisto sono chiare, sia per quanto riguarda l'apporto al collettivo sia sul fronte delle sue caratteristiche tecniche al tavolo.

"Mi aspetto un bel campionato, siamo un'ottima squadra e da me stesso di riuscire a dare il massimo del mio potenziale per aiutare la squadra. Io mi considero un giocatore principalmente di rovescio, con un buon controllo nel block".

L'appuntamento per il debutto casalingo è ormai imminente: il pubblico del borgo guilcerino è pronto a spingere la squadra in questa nuova avventura nazionale.





FOTO NONSOLOFOTO CAGLIARI - GIUSEPPE DI CARLO