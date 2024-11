Tennistavolo Norbello: piegato il Südtirol in A1 F

Le Norbellissime fanno dimenticare i risultati poco lusinghieri dei colleghi maschi ottenendo una nuova efficace prova di forza al cospetto del Südtirol di Debora Vivarelli e Gaia Monfardini.

Il pubblico di via Azuni è rimasto molto soddisfatto dall’esordio di Hana Matelova, la campionessa continentale di doppio femminile che non ha risentito, come spesso accade, dell’impatto con un campionato del tutto sconosciuto. Intasca due punti che sommati a quelli di una sempre splendente Tan Wenling fanno volare il collettivo al secondo posto in classifica. Oggi ci sono altri due punti in palio sul difficile campo del Tennistavolo Sassari; nell’ipotesi che si dovesse replicare l’andamento del giorno prima, significherebbe volare al vertice della classifica in solitaria.

Nessuno ha voglia di sbilanciarsi ma è indubbio che il successo di oggi, sommato all’incredibile “sacco” di Castel Goffredo ponga le giallo blu tra le candidate alla finale scudetto, appuntamento che manca dalla stagione 2013 - 14

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Terza giornata di andata Venerdì 08 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASV TT Südtirol 4 1

MATELOVA STRARIPANTE, TAN WENLING INCONTENIBILE

La ex n. 18 del mondo (attualmente n. 82) Hana Matelova arriva in Sardegna desiderosa di fare nuove conoscenze e visitare luoghi mai visti. Ma non dimentica la sua missione principale e da come ha stordito Debora Vivarelli, una delle più forti giocatrici italiane in circolazione (n. 96 al mondo), si capisce che farà vedere i sorci verdi a chiunque. Sotto di due set in men che non si dica, l’alto atesina prova a raddrizzare il tiro, ma al quarto parziale è costretta a piegarsi al gioco martellante della ceca. Di seguito Tan Wenling costruisce sapientemente le fondamenta del secondo punto, lasciando completamente inoperosa l’iberica Eugenia Sastre. Le ospiti accorciano con Gaia Monfardini mostratasi superiore alla slovena Ana Tofant capace di impensierirla solo nel secondo dei tre parziali giocati, perdendolo i vantaggi.

Affrontare due campionesse europee in un colpo solo non deve essere stato il massimo per Vivarelli, travolta pure da Tan Wenling che le ha concesso il primo set ai vantaggi prima di spiccare il volo non senza difficoltà. Ancor più rapida la seconda performance serale di Matelova che sorprende pure la figlia di Tan, Gaia, lasciandole sedici punti totali in tre set.

L’ALLENATRICE OLGA DZELINSKA NON NASCONDE LA CONTENTEZZA

Il tecnico italo-slovacco Olga Dzelinska dice di aver mischiato le carte all’improvviso, ma non ne spiega i dettagli, anche perché chi mastica tennistavolo può aver capito a cosa alluda, ma i non addetti ai lavori dovranno scervellarsi molto di più per risolvere il rompicapo della notte. Si arguisce subito, invece, il suo stato di benessere: “Siamo molto contente della vittoria – dice Olga – e vorrei fare ancora una volta i complimenti alle “mie” ragazze perché diversamente dal risultato, la partita non è stata per niente facile”. La sua analisi, dicevamo, contiene tratti misteriosi: “In primis abbiamo azzeccato la formazione dove ho deciso all’ ultimo momento di apportare un piccolo cambiamento, non so perché, ma oggi mi andava di fare così. Hana ha disputato la prima partita casalinga e in Italia; non è mai facile ma è stata davvero brava e professionista; con sangue freddo non ha lasciato spazio alle avversarie nella costruzione del gioco. Tan ormai è la mia sicurezza: dormo meglio da quando ho lei in squadra perché è sempre concentrata e attenta. Ad Ana è toccata una avversaria forte; nonostante ciò ha disputato una bellissima partita e sono fiera di lei, sta crescendo ogni partita e arriverà anche il suo tempo.

Complimenti a tutti e oggi a Sassari forza Norbello ancora!

LE PROSSIME IMMINENTI GARE DEL TENNISTAVOLO NORBELLO

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 9 novembre 2024 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Scuola media n. 2 - Sassari

Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello 0 0

Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Primo turno Domenica 10/11/2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)