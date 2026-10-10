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Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 3.3 sulla costa sud occidentale

Il sisma registrato alle 8 e 29 del 10 ottobre a una profondità di 11 chilometri segue un altro evento nel Tirreno meridionale

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 è stata registrata nella mattinata di sabato 10 ottobre 2026, alle 08:29:42, nella zona della costa calabra sud occidentale, identificata nella scheda sismica con i riferimenti alle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria.

L’evento è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri, con coordinate geografiche 38.4123 di latitudine e 15.8192 di longitudine. Si tratta della seconda delle due scosse riportate nei dati della mattinata: la precedente, di magnitudo ML 2.0, era stata registrata alle 07:22:30 nel Tirreno meridionale.

I dettagli della scossa sulla costa calabra

Il terremoto delle 08:29 presenta una magnitudo locale, indicata dalla sigla ML, pari a 3.3. L’orario corrisponde alle 06:29:42 UTC, due ore indietro rispetto all’ora italiana in vigore il 10 ottobre.

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La denominazione dell’area di localizzazione comprende i riferimenti a Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria, ma non indica che l’epicentro coincida con uno di questi capoluoghi né descrive l’estensione delle zone in cui la scossa potrebbe essere stata avvertita.

Nei dati disponibili per la stesura del testo non sono riportate informazioni su danni o conseguenze per la popolazione. I parametri sismici, da soli, non consentono di stabilire gli effetti dell’evento nei singoli comuni.

La precedente scossa nel Tirreno meridionale

Alle 07:22:30 della stessa mattina era stato registrato un terremoto di magnitudo ML 2.0 nel Tirreno meridionale, in mare.

Questo evento è stato localizzato a una profondità di 19 chilometri, con coordinate 39.6013 di latitudine e 15.1455 di longitudine. L’orario italiano corrisponde alle 05:22:30 UTC.

Le due scosse sono avvenute a un’ora, sette minuti e dodici secondi di distanza, in punti diversi. La vicinanza temporale non è sufficiente, da sola, per stabilire un collegamento tra gli eventi o definirli parte di un’unica sequenza sismica.

Orari magnitudo e profondità dei due eventi

Data Ora italiana Zona Magnitudo Profondità 10 ottobre 2026 08:29:42 Costa calabra sud occidentale ML 3.3 11 km 10 ottobre 2026 07:22:30 Tirreno meridionale in mare ML 2.0 19 km

Come leggere i dati del terremoto

La magnitudo descrive la dimensione del terremoto, mentre la profondità indica quanto al di sotto della superficie si trova il punto in cui ha origine la rottura. Sono parametri diversi dall’intensità, che riguarda gli effetti osservati sul territorio.

La percezione di una scossa può variare in funzione della distanza dall’epicentro, della profondità e delle caratteristiche locali del terreno e degli edifici. Per questo, il valore della magnitudo non permette di descrivere automaticamente ciò che è stato avvertito dalla popolazione.

Le coordinate, la profondità e la magnitudo riportate rappresentano le stime disponibili e possono essere aggiornate in seguito a nuove analisi.

Testo elaborato sui dati forniti. Le schede online non erano accessibili per una verifica indipendente.