Tiriolo educa alla sicurezza online con la Polizia Postale e cento studenti

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Alla Casa della Cultura un confronto tra ragazzi famiglie e insegnanti sui rischi dei social e sulla prevenzione del cyberbullismo

Imparare a riconoscere le prevaricazioni online, proteggere la propria privacy e utilizzare i social con maggiore consapevolezza. Sono questi i temi al centro dell’incontro che martedì 6 ottobre 2026 ha riunito alla Casa della Cultura di Tiriolo circa 100 studenti tra i 13 e i 14 anni, insieme a numerosi genitori e insegnanti.

L’appuntamento, condotto dagli specialisti della Polizia Postale di Catanzaro, si inserisce in Una Vita da Social Action Week, l’iniziativa di sensibilizzazione realizzata contemporaneamente sul territorio nazionale nell’ambito della campagna educativa della Polizia di Stato.

Una Vita da Social porta la prevenzione tra i giovani

Giunta alla quattordicesima edizione e avviata il 28 settembre a Roma, la campagna itinerante Una Vita da Social promuove un utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alla prevenzione del cyberbullismo.

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L’Action Week è stata organizzata in seguito ai recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minorenni, per rafforzare il confronto con i giovani sui comportamenti che possono danneggiare gli altri, anche attraverso uno schermo.

A Tiriolo hanno partecipato ragazzi provenienti da quattro scuole dell’Istituto Comprensivo Luigi Guzzo. A guidare il dialogo sono stati gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Catanzaro, dipendente dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Calabria.

Cyberbullismo e ricatti online al centro del confronto

Durante l’incontro sono stati affrontati bullismo e cyberbullismo, insieme ad altre forme di violenza e prevaricazione che possono manifestarsi nelle chat e sui social network.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sextortion, il ricatto che utilizza contenuti intimi o la minaccia della loro diffusione, e alla condivisione non consensuale di immagini o video intimi. Temi che richiamano l’importanza di rispettare la riservatezza delle persone e di comprendere le conseguenze delle proprie azioni digitali.

Gli specialisti hanno illustrato i rischi di queste condotte e le loro possibili conseguenze giuridiche, fornendo indicazioni per un uso più attento della rete. Il confronto ha offerto agli studenti l’occasione di riflettere su una responsabilità spesso sottovalutata: anche inoltrare un contenuto può contribuire alla sua diffusione e aggravare il danno per chi ne è coinvolto.

Scuola e famiglie alleate per la sicurezza digitale

La presenza di genitori e insegnanti ha dato all’iniziativa una dimensione educativa condivisa. La sicurezza online riguarda infatti sia le abitudini dei ragazzi sia la capacità degli adulti di ascoltarli e accompagnarli nell’utilizzo delle tecnologie.

Il dialogo tra Polizia Postale, scuola e famiglie aiuta a costruire un linguaggio comune sui rischi della rete, favorendo il riconoscimento delle situazioni problematiche e la richiesta di aiuto. L’obiettivo è promuovere comportamenti fondati sul rispetto, sulla tutela della privacy e sulla responsabilità personale.

Gli incontri continueranno durante l’anno scolastico

Il progetto Una Vita da Social proseguirà per l’intero anno scolastico, attraverso ulteriori appuntamenti sul territorio destinati a raggiungere migliaia di giovani.

L’incontro di Tiriolo si inserisce così in un percorso continuativo di educazione alla sicurezza digitale, pensato per aiutare gli studenti a vivere la rete con maggiore consapevolezza e a diventare adulti capaci di riconoscere e contrastare le prevaricazioni anche negli ambienti online.