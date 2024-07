Tragedia a Scampia: Crolla Ballatoio nella Vela Celeste, 2 Morti e 13 Feriti tra cui 7 Bambini

Due morti e 13 feriti per il crollo del ballatoio a Napoli. Nel bilancio anche sette bambini coinvolti

NAPOLI - Si aggrava il bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia a Napoli. Secondo i dati forniti dal prefetto Michele di Bari, i morti sono due e 13 i feriti, tra cui sette bambini.

Nella serata di oggi, lunedì 22 luglio, intorno alle 22:30, il ballatoio della Vela Celeste, uno degli ultimi edifici rimasti in piedi a Scampia, periferia nord di Napoli, è crollato. L'incidente ha causato due morti, due feriti gravi e 11 feriti lievi. I Vigili del Fuoco hanno confermato che tra i feriti vi sono alcune persone in condizioni critiche. Il cedimento è avvenuto tra il secondo e il terzo piano della struttura.

Al momento, non è chiaro se tra le persone coinvolte ci siano anche bambini. Sul posto sono accorse numerose ambulanze del 118 e personale della Polizia di Stato. Attualmente, i Vigili del Fuoco stanno effettuando verifiche sulla stabilità dell'intero edificio. Alle 23:44, molti residenti di Scampia sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto alla Celeste. Numerosi video in diretta su TikTok stanno documentando l'accaduto.

Almeno 6-7 pattuglie della Polizia di Stato stanno delimitando l'area del crollo. Inizialmente, qualcuno aveva pensato a una rissa tra famiglie, ma ben presto si è diffusa la notizia del crollo. La comunità locale è in stato di shock mentre proseguono le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'edificio.

L'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori è ancora in corso, con l'obiettivo di accertare le cause del crollo e garantire la sicurezza dei residenti. Seguiranno aggiornamenti man mano che emergeranno ulteriori dettagli su questa tragedia che ha colpito la comunità di Scampia.

In aggiornamento