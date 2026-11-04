Truffe all'esame patente smascherate a Bolzano con dispositivi hi-tech

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Un episodio di truffa all'esame della patente è stato scoperto nei giorni scorsi presso l'Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano. La squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige e Belluno ha individuato una candidata che tentava di superare la prova teorica con l'ausilio di dispositivi elettronici.

Gli operatori, insospettiti dal comportamento della donna, hanno effettuato un controllo al termine dell'esame. Durante l'ispezione, hanno rinvenuto e sequestrato tre trasmettitori GSM con schede SIM, una microtelecamera, uno smartphone e un microauricolare, tutti occultati negli indumenti e sulla persona. L'attrezzatura era verosimilmente utilizzata per ricevere suggerimenti dall'esterno durante lo svolgimento della prova.

La candidata è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato ravvisabili. L'operazione conferma l'importanza dei controlli per contrastare le frodi durante gli esami di guida e garantire che il conseguimento della patente avvenga nel rispetto delle regole e dei requisiti di sicurezza.

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Controlli intensificati per garantire l'integrità degli esami

L'episodio rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto delle frodi negli esami per il conseguimento della patente. Le forze dell'ordine, in collaborazione con gli uffici provinciali, stanno intensificando i controlli per assicurare che le prove si svolgano in modo regolare e sicuro. L'utilizzo di dispositivi elettronici durante gli esami è severamente vietato e costituisce reato.

Le autorità ricordano che le sanzioni per chi tenta di imbrogliare sono severe e possono comportare conseguenze penali. L'obiettivo è tutelare la sicurezza stradale e garantire che solo chi possiede réelmente le competenze necessarie possa ottenere la patente.