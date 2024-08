Un'Estate di crescita e gioia: 12 Anni di Grest alla Parrocchia S. Rosario di Sellia Marina

SELLIA MARINA – Anche quest'anno, la Parrocchia S. Rosario di Sellia Marina ha ospitato il consueto Grest, un campo estivo pieno di emozioni, crescita e arricchimento spirituale per i nostri giovani. L'evento, tenutosi presso l'Oratorio SAN NICOLA, si è concluso con una grande festa il 17 agosto, segnando dodici anni di impegno nella crescita comunitaria e nell'educazione dei giovani.

Un percorso di divertimento e apprendimento

Durante le tre settimane di Grest, i bambini e i ragazzi di Sellia Marina hanno partecipato a una varietà di attività pensate non solo per intrattenerli, ma anche per favorire la loro crescita personale e spirituale. Il Grest, gestito con competenza dai dedicati Animatori e Catechisti, ha offerto un ambiente sicuro e stimolante, dove i nostri giovani hanno potuto imparare, crescere e approfondire la loro fede.

Genitori e membri della comunità hanno potuto assistere ai risultati positivi di queste attività durante la celebrazione finale, in cui i bambini hanno mostrato i loro talenti nel canto, nella danza e in altre performance. Questo evento non è stato solo un passatempo estivo, ma un passaggio fondamentale per formare i loro valori e personalità in un mondo dove tali guide sono sempre più necessarie.

Il Ruolo della comunità nell'educazione

Nella società odierna, in rapido cambiamento, il ruolo dei genitori come primi educatori è sempre più difficile. L'afflusso costante di influenze esterne spesso contrasta con i valori che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli. In questo contesto, iniziative comunitarie come il Grest diventano inestimabili, supportando le famiglie nel rafforzare valori positivi e fornendo un contrappeso alle pressioni negative della società.

Da dodici anni, la Parrocchia S. Rosario è un punto di riferimento in questa missione educativa, offrendo uno spazio dove i bambini possono imparare che la vera felicità non deriva dai beni materiali, ma dalla ricchezza interiore e dalla gioia di donarsi agli altri.

Una celebrazione di successi e valori

L'evento conclusivo del 17 agosto è stato molto più di una semplice cerimonia di chiusura; è stata una celebrazione dei valori trasmessi durante il campo. Tra i momenti salienti della serata, le esibizioni della Cartoon Band di Cristita D’Avena e la presenza speciale del giovane sportivo e concittadino Simone Prince Alessio, medaglia di bronzo a Parigi 2024, hanno reso l'evento indimenticabile.

La presenza di Simone Prince Alessio ha rappresentato un potente esempio di dedizione e perseveranza per i giovani partecipanti, ricordando loro che con impegno e fede, anche loro possono raggiungere grandi traguardi.

Guardando al futuro

Alla luce di questi dodici anni di Grest, il messaggio è chiaro: "Prendiamo insieme in mano la nostra vita e facciamone un capolavoro" (Giovanni Paolo II). Questo sentimento rispecchia l'impegno della nostra parrocchia a continuare a guidare i nostri giovani verso un futuro più luminoso, fondato sulla fede, la comunità e l'amore.

La parrocchia esprime un sincero ringraziamento a tutti gli Animatori, Catechisti e Volontari che hanno contribuito al successo del Grest. La vostra dedizione e passione hanno lasciato un segno indelebile nei cuori e nelle menti dei nostri bambini.

Grazie a Sellia Marina per il continuo supporto. Insieme, stiamo costruendo una comunità più forte e unita.