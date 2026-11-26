Valigie e Forchette Domenica presentazione del libro illustrato di Raffaele Gaetano e Arcangelo Fazio
Tra storie di viaggio, profumi di tavola e sguardi capaci di fermare il tempo: domenica 29 novembre alle ore 18.00 al Palazzo del Seminario Vescovile di Lamezia Terme presentazione di Valigie e Forchette (Koinè Editrice), il nuovo libro di Raffaele Gaetano, in collaborazione con il noto fotografo di food Arcangelo Fazio.
Un invito a rallentare il passo e a lasciarsi guidare in un itinerario fatto di memorie, suggestioni letterarie e sapori che sanno raccontare l’identità profonda di un territorio. Il volume, riccamente illustrato, intreccia la narrazione del viaggio con l’esperienza conviviale della tavola, trasformando ogni tappa in un incontro autentico tra luoghi, persone e tradizioni.
Accanto alla scrittura, lo sguardo fotografico di Arcangelo Fazio costruisce un controcanto visivo essenziale, capace di restituire materia, luce e atmosfera a ciò che spesso sfugge a una lettura affrettata. Ne nasce un dialogo vivo tra pagina scritta e immagine, dove il racconto non si limita a descrivere un paesaggio o una pietanza, ma evoca un modo di abitare il mondo con curiosità e misura.
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