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“Parole che salvano. Spazi di ascolto e libertà contro la violenza di genere”. È il titolo dell’evento in programma sabato 28 novembre, alle 17,30, nella biblioteca comunale di Floridia, al corso Vittorio Emanuele 394. L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Focus per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nasce con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto, sensibilizzazione e condivisione sul contrasto a ogni tipo di sopruso verso le donne, esplorando il valore della parola, della lettura e della scrittura come strumenti concreti di supporto e rinascita.

Il programma prevede l’intervento dell’avvocata Maria Grazia Lazzara, componente di direttivo e dell'ufficio legale del Cav Ipazia di Siracusa, che si soffermerà su: “Il ruolo del Centro antiviolenza nel contrasto alla violenza di genere". Nadia Germano, giornalista femminista e componente del direttivo del Cav Ipazia, parlerà di “La comunicazione di un Centro antiviolenza per contrastare l'odio on-life contro le donne". Annalisa Sansalone, libraia, concentrerà il suo intervento su “Le librerie rifugio". Stefania Germenia, scrittrice e presidente di Focus, terrà un workshop di scrittura emotiva. Durante l'incontro sarà inoltre presente un banchetto della "farmacia letteraria" a cura della lettrice Sandra Sicari.

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In vista dell'appuntamento, Stefania Germenia, presidente di Focus, sottolinea il senso profondo dell'iniziativa: «Creare spazi di ascolto autentici è il primo passo per rompere l'isolamento. I libri e la scrittura rappresentano strumenti straordinari in questo percorso: non sono soltanto un mezzo potente per dare voce alla denuncia e far emergere ciò che spesso resta sommerso, ma diventano anche un luogo sicuro di cura, crescita e consapevolezza personale, capace di restituire libertà e autodeterminazione».

L'iniziativa è promossa in collaborazione con Centro Antiviolenza Ipazia, Libreria NeaPolis, Il giardino di Ipazia (Biblioteca delle Donne) e con il patrocinio del Comune di Floridia.