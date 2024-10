Weekend da urlo per la New Generation Racing ad Orvieto

È stata una 51^ Cronoscalata della Castellana dai riscontri positivi per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, con i risultati acquisiti dai tre piloti al via che hanno fatto concludere il weekend con il sorriso. Prestazioni di alto spessore e la NGR ancora una volta ha spiccato in impegno e ottimi risultati. La gara di Orvieto era valida come finale CIVM.

Nella E1 1400 è stata "doppietta" NGR, con Francesco Lombardo e Filippo Lacanna che si sono resi protagonisti di una gara solida da 1-2.

Il siculo Francesco Lombardo ha stabilito il nuovo record del percorso, togliendolo tra l'altro a chi in precedenza lo aveva stabilito senza la presenza della chicane, a differenza della conformazione attuale in cui viene attuata. Lombardo è stato un autentico dominatore e con la sua Peugeot 205 ha assestato due salite perfette, andando a vincere la classe di appartenenza. Il pilota Siculo ha inoltre sfiorato il podio di gruppo, piazzandosi quarto e mettendosi dietro auto di cilindrata superiore.

Buon secondo posto per il Catanzarese Filippo Lacanna che si è preso la seconda piazza di classe a bordo della sua Peugeot 106, migliorando la sua prima manche di gara dove si era piazzato in terza posizione. Poi in gara 2 è arrivato per lui il secondo gradino del podio.

Nelle RS-S Plus, è arrivato il successo per Alessandro Cappello sulla sua Peugeot 106 di classe 1400 nella sua prima Orvieto. Un buon riscontro cronometrico quello del pilota Siciliano, che conferma una cosa: il suo ritmo veloce e costante in ogni gara. Un risultato che da finalista CIVM, mette l'ennesima ciliegina sulla torta ai precedenti risultati.

Queste le dichiarazioni dei finalisti CIVM Francesco Lombardo ed Alessandro Cappello.

Lombardo: "È stato un fine settimana speciale e abbiamo dato tutto, a conferma dei risultati conseguiti fino ad ora. Per questo ci tengo a ringraziare RGCarTronik, Orazio Impellizzeri e tutto il team per lo straordinario lavoro. Poi ci tengo a menzionare Salvatore Trapasso, che è il presidente della Scuderia New Generation Racing, per l'impegno e la dedizione che ha sempre messo. Ovviamente grazie alla mia famiglia che è sempre al mio fianco."

Cappello: "È stata un'annata positiva che parte da lontano e costruita con una base solida di ottimi risultati. Ci tengo a ringraziare il Team Cassibba, i fratelli Cardillo e Alfio Crispi perchè ognuno di loro ha avuto un approccio importante nei miei confronti e sicuramente sono stati fondamentali. Un grazie anche alla scuderia New Generation Racing per l'impegno profuso."

