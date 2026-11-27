Paper Mate Flexgrip Ultra penna a sfera a scatto | punta media (1 mm) | nero | Materiale scolastico | confezione da 12
4,4 su 5 su Amazon, 18.331 recensioni
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Caratteristiche
- La penna a sfera a scatto a inchiostro nero garantisce una scrittura scorrevole e confortevole con un design elegante
- L’impugnatura testurizzata e il corpo gommato offrono il massimo del comfort in ogni posizione
- Un flusso di inchiostro scorrevole e affidabile per una scrittura senza sforzi
- La versatile punta media da 1 mm crea linee decise e ben definite
- Punta elegante in acciaio inossidabile; disponibile con inchiostro nero, blu, rosso e verde
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 12 Unità (Confezione da 1)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Paper Mate Flexgrip Ultra penna a sfera a scatto | punta media (1 mm) | nero | Materiale scolastico | confezione da 12 costa 10,89 € su Amazon.it, rispetto a 36,00 € di prezzo precedente (risparmio 25,11 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 20:37; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 18.331 recensioni.
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