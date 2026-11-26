Westcott E-30881 00 Forbici completamente in acciaio Steel, 20,3 cm
4,4 su 5 su Amazon, 72 recensioni
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Caratteristiche
- lame in acciaio antiruggine
- lame diritte con punte affusolate
- impugnatura in acciaio robusta e dalla forma ergonomica
- superficie lucidata, lunghezza: 20,3 cm / 8"
- Garanzia di 5 anni
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- 20.3 cm
In breve
Westcott E-30881 00 Forbici completamente in acciaio Steel, 20,3 cm costa 8,27 € su Amazon.it, rispetto a 17,21 € di prezzo precedente (risparmio 8,94 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 14:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 72 recensioni.
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