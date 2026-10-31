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TFA Dostmann 30.3180.IT Trasmettitore termoigrometrico per TFA Klimalogg Pro

4,4 su 5 su Amazon, 345 recensioni

TFA Dostmann 30.3180.IT Trasmettitore termoigrometrico per TFA Klimalogg Pro

-23% 19,43 €

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Caratteristiche

  • Trasmettitore sostitutivo: Trasmettitore termoigrometrico con display, per dispositivi 30.3039.IT, 30.3060.IT
  • Portata: il trasmettitore ha una portata fino a 100 m all'aperto, può essere utilizzato anche come trasmettitore aggiuntivo
  • Batteria: il trasmettitore funziona a batteria, 2 x 1,5 V AA, con display
  • Montaggio: per appendere o in piedi, montare in un luogo protetto dalle precipitazioni
  • Fornitura: trasmettitore termoigrometrico, batterie, istruzioni per l'uso

Dettagli

Colore
Bianco
Formato
L 44 (76) x B 24 (57) x H 160 (165) mm

In breve

TFA Dostmann 30.3180.IT Trasmettitore termoigrometrico per TFA Klimalogg Pro costa 19,43 € su Amazon.it, rispetto a 25,16 € di prezzo precedente (risparmio 5,73 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 345 recensioni.

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