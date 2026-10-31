TFA Dostmann 30.3180.IT Trasmettitore termoigrometrico per TFA Klimalogg Pro
4,4 su 5 su Amazon, 345 recensioni
-23% 19,43 €
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25,16 €, risparmi 5,73 €
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Caratteristiche
- Trasmettitore sostitutivo: Trasmettitore termoigrometrico con display, per dispositivi 30.3039.IT, 30.3060.IT
- Portata: il trasmettitore ha una portata fino a 100 m all'aperto, può essere utilizzato anche come trasmettitore aggiuntivo
- Batteria: il trasmettitore funziona a batteria, 2 x 1,5 V AA, con display
- Montaggio: per appendere o in piedi, montare in un luogo protetto dalle precipitazioni
- Fornitura: trasmettitore termoigrometrico, batterie, istruzioni per l'uso
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- L 44 (76) x B 24 (57) x H 160 (165) mm
In breve
TFA Dostmann 30.3180.IT Trasmettitore termoigrometrico per TFA Klimalogg Pro costa 19,43 € su Amazon.it, rispetto a 25,16 € di prezzo precedente (risparmio 5,73 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 345 recensioni.
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