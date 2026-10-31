SONGMICS Appendini per Pantaloni, 20 Pezzi, Grucce per Pantaloni in Metallo con Copertura Antiscivolo, Larghezza 38 cm, Salvaspazio, Nero CRI004-20
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Caratteristiche
- Buona capacità di carico: Realizzati in filo in metallo rinforzato e spesso 0,5 cm, questi appendini per pantaloni hanno un'elevata capacità di carico e sono durevoli da usare
- Buona finitura: Il metallo cromato e plastificato in PVC assicura agli appendini per pantaloni un'eccellente robustezza e resistenza alla ruggine
- Antiscivolo: Grazie al rivestimento in PVC, questi appendini per pantaloni evitano che i capi scivolino
- Uso pratico: Oltre a pantaloni e jeans, queste grucce sono perfette anche per appendere sciarpe, gonne, canottiere, asciugamani, etc.
- Salvaspazio: Con uno spessore di 0,5 cm, questi appendini per pantaloni occupano poco spazio nell’armadio in modo che tu possa organizzare più capi
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 38 x 13 cm
- Pezzi nella confezione
- 20
In breve
SONGMICS Appendini per Pantaloni, 20 Pezzi, Grucce per Pantaloni in Metallo con Copertura Antiscivolo, Larghezza 38 cm, Salvaspazio, Nero CRI004-20 costa 17,54 € su Amazon.it, rispetto a 26,99 € di prezzo precedente (risparmio 9,45 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 16:44; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 1.613 recensioni.
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