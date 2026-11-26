Philips Levapelucchi a Batteria per Tutti i Tessuti, Lame 8800 Giri/Min | Leva Pelucchi con 3 dimensioni di fori, contenitore facile da svuotare, design compatto, 2 batterie AA incl., Blu (GC026/00)
4,6 su 5 su Amazon, 142.713 recensioni
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Caratteristiche
- VECCHI INDUMENTI COME NUOVI: Il levapelucchi rimuove facilmente pelucchi e pallini di tessuto, vestiti e coperte torneranno come nuovi
- VELOCE ED EFFICACE: la testina di rasatura di grandi dimensioni funziona velocemente con meno passate - fori di tre diverse dimensioni per rimuovere pelucchi di qualunque grandezza
- QUALSIASI TESSUTO, IN OGNI MOMENTO: l'altezza della lama regolabile consente al rasoio per maglioni e levapelucchi philips per indumenti di eliminare i pelucchi anche dai tessuti più delicati
- FACILE UTILIZZO: contenitore per pelucchi rimovibile facile da svuotare, con pratica spazzola per pulire la lame e mantenerle prive di pelucchi
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: togli pelucchi elettrico, spazzola per la pulizia, protezione per tessuti delicati, 2 batterie AA Philips
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 15/15
In breve
Philips Levapelucchi a Batteria per Tutti i Tessuti, Lame 8800 Giri/Min | Leva Pelucchi con 3 dimensioni di fori, contenitore facile da svuotare, design compatto, 2 batterie AA incl., Blu (GC026/00) costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 142.713 recensioni.
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