Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità
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Caratteristiche
- Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità
- Elevata Performance - Cristalli in Sali ad Alto Assorbimento: assorbono efficacemente l’eccesso di umidità
- Pack Salvafreschezza - La busta in alluminio preserva la qualità e la freschezza dei Sali
- Efficace -L'utilizzo regolare di Ariasana Sali assorbiumidità aiuta a prevenire cattivi odori, condensa e muffa
- Molteplici Profumazioni - Disponibile nelle versioni Inodore, Lavanda, Agrumi di Sicilia
- Contenuto - 1 Busta Lavanda 450g
Dettagli
- Colore
- Viola
- Formato
- 1 x 450 gr
In breve
Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità costa 2,48 € su Amazon.it, rispetto a 3,08 € di prezzo precedente (risparmio 0,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 15:27; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 907 recensioni.
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