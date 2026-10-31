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Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità

4,7 su 5 su Amazon, 907 recensioni

Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità

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Caratteristiche

  • Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità
  • Elevata Performance - Cristalli in Sali ad Alto Assorbimento: assorbono efficacemente l’eccesso di umidità
  • Pack Salvafreschezza - La busta in alluminio preserva la qualità e la freschezza dei Sali
  • Efficace -L'utilizzo regolare di Ariasana Sali assorbiumidità aiuta a prevenire cattivi odori, condensa e muffa
  • Molteplici Profumazioni - Disponibile nelle versioni Inodore, Lavanda, Agrumi di Sicilia
  • Contenuto - 1 Busta Lavanda 450g

Dettagli

Colore
Viola
Formato
1 x 450 gr

In breve

Ariasana Ricarica in Sali Assorbiumidità Fragranza Lavanda 1 Busta da 450 Grammi Assorbono Efficacemente l'Eccesso di Umidità costa 2,48 € su Amazon.it, rispetto a 3,08 € di prezzo precedente (risparmio 0,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 15:27; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 907 recensioni.

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