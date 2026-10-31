SONGMICS Stand Appendiabiti a 2 Livelli con Ruote, Larghezza 101-165 cm | Attaccapanni Estensibile in Acciaio e Plastica ABS, Portata Totale 50 kg, Grigio, Collezione Pataye LLR401
4,5 su 5 su Amazon, 7.892 recensioni
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Caratteristiche
- Stand Porta Abiti in Acciaio: Con una struttura in acciaio, questo appendiabiti da terra supporta fino a 50 kg totali. Appendi cappotti pesanti e giacche invernali in modo sicuro e senza deformazioni a lungo termine.
- Stendino Allungabile a 2 Livelli: Con due livelli per appendere due file di vestiti. La barra superiore è regolabile in altezza (115-180 cm) ed estensibile in larghezza (101-165 cm), offrendo spazio extra per borse e sciarpe.
- Carrello Guardaroba con Ruote: Grazie a 4 ruote universali, di cui 2 con freno, questo stender appendiabiti si sposta facilmente. Ideale per camera da letto, soggiorno o ingresso, rimane stabile quando bloccato in posizione.
- Armadio Salvaspazio Aperto: Misurando (101-165) x 49 x (115-180) cm, questo guardaroba a giorno si adatta alla camera da letto o all'ingresso. La base ospita scatole portaoggetti, sfruttando al massimo lo spazio senza ingombrare.
- Attaccapanni da Terra Pratico: Questo modello Grigio include istruzioni chiare e una struttura semplificata. Anche da soli, completa l'installazione in pochi passi senza competenze professionali e goditi subito il tuo appendiabiti.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 101d X 49w X 113h Cm
In breve
SONGMICS Stand Appendiabiti a 2 Livelli con Ruote, Larghezza 101-165 cm | Attaccapanni Estensibile in Acciaio e Plastica ABS, Portata Totale 50 kg, Grigio, Collezione Pataye LLR401 costa 28,04 € su Amazon.it, rispetto a 31,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 7.892 recensioni.
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