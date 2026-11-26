Moneta Padella Etnea - Padella Antiaderente 28 cm Senza PFAS - Alluminio Forgiato Artech Stone Ultra - Padelle Senza PFAS PFOA PTFE Antigraffio - Made in Italy
4,4 su 5 su Amazon, 5.903 recensioni
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Caratteristiche
- Corpo in alluminio alto spessore fondo 4 mm, per una perfetta diffusione del calore
- Rivestimento Artech Stone ultra, antiaderente effetto pietra rinforzato con particelle minerali, per una eccezionale antiaderenza e resistenza
- Per tutti i fuochi, eccetto induzione
- Facile da pulire; lavabile anche in lavastoviglie
- 100% made in Italy; prodotto da alluflon
- Sicuro per la salute: Moneta utilizza alluminio per uso alimentare e tutti i suoi rivestimenti sono idonei al contatto con i cibi e privi di sostanze pericolose per la salute: no nickel, NO PFOA, no Bisfenolo A
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- 28 cm
In breve
Moneta Padella Etnea - Padella Antiaderente 28 cm Senza PFAS - Alluminio Forgiato Artech Stone Ultra - Padelle Senza PFAS PFOA PTFE Antigraffio - Made in Italy costa 23,83 € su Amazon.it, rispetto a 28,80 € di prezzo precedente (risparmio 4,97 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 5.903 recensioni.
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