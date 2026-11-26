Bosch Set Da 103 Pezzi Di Punte E Bit V-Line In Titanio, Per Legno, Pietra E Metallo, Nero, 45.01 x 40.01 x 24.99 cm, 1.57 Kg
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Caratteristiche
- Punte: punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm, punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm, punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm
- Bit di avvitamento: 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25
- Contenuto ulteriore: sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola
- Campi di utilizzo: le punte sono particolarmente indicate per la foratura di legno, metallo e pietra; per la foratura del metallo si consiglia l'uso di liquido di raffreddamento
- Compatibilità: idonee con tutti i trapani cordless o a filo, per l'utilizzo portatile o fisso, con sistema a codolo cilindrico, nonché avvitatori a impulsi
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Size
In breve
Bosch Set Da 103 Pezzi Di Punte E Bit V-Line In Titanio, Per Legno, Pietra E Metallo, Nero, 45.01 x 40.01 x 24.99 cm, 1.57 Kg costa 19,87 € su Amazon.it, rispetto a 24,90 € di prezzo precedente (risparmio 5,03 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 9.045 recensioni.
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