Girmi PS85 Bilancia Elettronica da Cucina,1 g/5 kg, Grande ciotola 2 L, Corpo e Ciotola Inox, Display retroilluminato, Funzione TARA, Timer
4,7 su 5 su Amazon, 3.304 recensioni
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Caratteristiche
- Misura peso, temperatura ambiente
- Sensore ad alta precisione
- Ciotola in acciaio inossidabile
- Ampio display digitale 48 x 23mm
- Display retroilluminato
Dettagli
- Colore
- Grigio Inox
- Formato
- No
In breve
Girmi PS85 Bilancia Elettronica da Cucina,1 g/5 kg, Grande ciotola 2 L, Corpo e Ciotola Inox, Display retroilluminato, Funzione TARA, Timer costa 22,28 € su Amazon.it, rispetto a 26,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.304 recensioni.
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