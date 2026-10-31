SONGMICS Grucce in Plastica 20 Pezzi, Apertura per Collo Stretto | Spessore 0,6 cm, Larghezza 41 cm, Gancio Girevole a 360°, Grigio scuro, Collezione BREANNA CRP41G
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Caratteristiche
- Apertura a forma di U e spalle curvate: Il taglio speciale è ideale per inserire i capi a collo stretto senza allargarli o deformarli; le spalle curvate mantengono i vestiti in perfette condizioni, senza segni fastidiosi
- Design sottile: Queste grucce in plastica hanno una struttura sottile da soli 0,6 cm e permettono di appendere insieme giacche, pantaloni e perfino cravatte e cinture grazie alla barretta centrale, in modo da poter accogliere più capi nello stesso armadio
- Capacità di carico di 5 kg: Realizzati con plastica ABS e ganci in metallo, questi appendiabiti sono in grado di reggere fino a 5 kg ciascuno, ideali per appendere saldamente anche cappotti e abiti, per organizzare i tuoi vestiti tutto l'anno
- Ganci girevoli a 360°: I ganci in metallo di queste 20 grucce ruotano a 360° per potere appendere e togliere facilmente i vestiti
- Niente più segni fastidiosi: Queste grucce sono sagomate per imitare le curve delle spalle umane, in modo da mantenere gli abiti in perfette condizioni ed evitare fastidiosi segni
Dettagli
- Colore
- Grigio Chiaro + Grigio Scuro
- Formato
- 20 Pieces
- Pezzi nella confezione
- 20
In breve
SONGMICS Grucce in Plastica 20 Pezzi, Apertura per Collo Stretto | Spessore 0,6 cm, Larghezza 41 cm, Gancio Girevole a 360°, Grigio scuro, Collezione BREANNA CRP41G costa 12,74 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,25 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 15.914 recensioni.
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