Skechers Graceful Get Connected, Sneaker Donna, Mauve Mesh Trim, 37 EU
4,7 su 5 su Amazon, 75.801 recensioni
-48% 30,99 €
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59,95 €, risparmi 28,96 €
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Caratteristiche
- Lavorazione di alta qualità
- Prodotto originale
Dettagli
- Colore
- Mauve Mesh Trim
- Formato
- 37 EU
In breve
Skechers Graceful Get Connected, Sneaker Donna, Mauve Mesh Trim, 37 EU costa 30,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,95 € di prezzo precedente (risparmio 28,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 07:37; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 75.801 recensioni.
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