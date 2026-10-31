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Skechers Graceful Get Connected, Sneaker Donna, Mauve Mesh Trim, 37 EU

4,7 su 5 su Amazon, 75.801 recensioni

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-48% 30,99 €

Prima 59,95 €, risparmi 28,96 €

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Caratteristiche

  • Lavorazione di alta qualità
  • Prodotto originale

Dettagli

Colore
Mauve Mesh Trim
Formato
37 EU

In breve

Skechers Graceful Get Connected, Sneaker Donna, Mauve Mesh Trim, 37 EU costa 30,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,95 € di prezzo precedente (risparmio 28,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 07:37; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 75.801 recensioni.

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