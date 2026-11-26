Philips Hue Play Light Bar, 2 Pz, Nero | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 13,2 W, Retroilluminazione TV, Casa Connessa
4,6 su 5 su Amazon, 4.557 recensioni
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Caratteristiche
- ILLUMINAZIONE SURROUND - Immergiti nei film, nei giochi e nella musica come mai prima d'ora sincronizzando le luci con i contenuti sullo schermo in tempo reale (sono necessari l'hardware/app di sincronizzazione Hue e Bridge)
- WHITE AND COLOUR AMBIANCE - Regola facilmente le tonalità: da luce diurna fredda per migliorare la visibilità a toni morbidi e più caldi per rilassarti o usa colori vivaci per decorare e creare atmosfera
- POSIZIONAMENTO FLESSIBILE - Puoi posizionarla in verticale, appoggiarla in orizzontale o montarla dietro la TV; opzioni di installazione adattabili per soddisfare configurazioni di intrattenimento diverse
- SISTEMA ESPANDIBILE - Collega fino a tre lampade a barre con un unico alimentatore; espandi facilmente il tuo sistema di illuminazione
- CONTROLLI CONNESSI - Controlla le tue luci utilizzando l'app Hue, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente per la casa connessa; compatibile con Matter per l'utilizzo con Alexa, Google Home e Apple Home
- SCOPRI DI PIÙ CON UN BRIDGE – Aggiungi un Bridge o un Bridge Pro (venduti separatamente) alla tua configurazione Hue per usufruire di controlli più avanzati, personalizzazioni e automazioni smart
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 2 Unità (Confezione da 1)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Philips Hue Play Light Bar, 2 Pz, Nero | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 13,2 W, Retroilluminazione TV, Casa Connessa costa 109,30 € su Amazon.it, rispetto a 139,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,69 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 4.557 recensioni.
Informativa sulle offerte
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