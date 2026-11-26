Scottonelle Carta Igienica, Delicata, Per Comfort Quotidiano, 84 Rotoli | Scottonelle carta igienica, Soffice sulla pelle, Consistente e delicata, Senza profumazione, Dermatologicamente testata
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Caratteristiche
- COMFORT QUOTIDIANO: La carta igienica Scottonelle è pensata per offrirti il comfort di cui hai bisogno ogni giorno, grazie alla sua morbidezza, consistenza e delicatezza sulla pelle.
- MORBIDEZZA E DELICATEZZA: L'esclusiva trama Air Pocket rende la carta igienica Scottonelle soffice sulla pelle e piacevole al tatto, per una sensazione di comfort a ogni utilizzo.
- SENZA PROFUMAZIONE: La carta igienica Scottonelle è senza profumazione e dermatologicamente testata, ideale per chi cerca delicatezza e comfort nella propria routine quotidiana.
- FORMATO SCORTA CONVENIENZA: La confezione contiene 14 pacchi da 6 rotoli ciascuno, per un totale di 84 rotoli di carta igienica Scottonelle, ideale per le esigenze quotidiane di tutta la famiglia.
- PRODOTTA IN ITALIA CON CARTA CERTIFICATA FSC: La carta igienica Scottonelle è prodotta in Italia con carta certificata FSC, proveniente da fonti gestite in modo responsabile, nell'ambito dell'impegno del brand per ridurre il proprio impatto ambientale.
Dettagli
- Colore
- bianco
- Formato
- 84 Unità (Confezione da 1)
In breve
Scottonelle Carta Igienica, Delicata, Per Comfort Quotidiano, 84 Rotoli | Scottonelle carta igienica, Soffice sulla pelle, Consistente e delicata, Senza profumazione, Dermatologicamente testata costa 28,99 € su Amazon.it, rispetto a 48,23 € di prezzo precedente (risparmio 19,24 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 13.230 recensioni.
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