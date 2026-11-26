WoodWick Candela profumata | Candela Mini Hourglass | White Honey | Regali perfetti per donne
4,4 su 5 su Amazon, 188 recensioni
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Caratteristiche
- White honey
Dettagli
- Colore
- White Honey
- Formato
- Mini (Pack of 1)
In breve
WoodWick Candela profumata | Candela Mini Hourglass | White Honey | Regali perfetti per donne costa 7,60 € su Amazon.it, rispetto a 12,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,39 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 17:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 188 recensioni.
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