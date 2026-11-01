SONGMICS Scaffale Portaoggetti in Bambù, 5 Ripiani, 60 x 26,2 x 130,9 cm | Mensola Multiuso, per Ingresso, Bagno, Soggiorno, Balcone, Cucina, Bambù Chiaro e Bianco Nuvola, Collezione BAMBOU BCB35WN
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Caratteristiche
- Porta a casa l’equilibrio naturale: L’accogliente artigianalità del bambù e le linee moderne e pulite si fondono nella Collezione BAMBOU per dare vita a mobili che trasmettono serenità, sono invitanti e si abbinano con naturalezza
- Mobiletto Salvaspazio: Questo scaffale portaoggetti elimina il disordine. Ideale per corridoio, balcone o bagno, offre una soluzione pratica per riporre scarpe, piante e accessori, mantenendo ogni ambiente sempre in perfetto ordine
- Ripiani Regolabili: I 5 livelli di questo mobile possono essere regolati in altezza in base alle tue esigenze. Perfetto per ospitare scarpe, stivali alti o flaconi voluminosi senza sprecare spazio prezioso in casa
- Scaffale Bagno: Il design a doghe permette all'umidità di defluire facilmente. Usalo come mensole bagno per asciugamani o come scaffale per piante da esterno sul balcone, resiste bene agli ambienti umidi senza deformarsi
- Scaffale Multiuso: Misura 60 x 26,2 x 130,9 cm, si adatta facilmente agli angoli stretti. Il montaggio è rapido grazie alle istruzioni chiare, mentre il kit antiribaltamento incluso offre maggiore sicurezza per la famiglia
- Scaffalatura in Legno: Realizzata in bambù ad alta densità color Bambù Chiaro e Bianco Nuvola, ogni ripiano supporta fino a 10 kg. Questa struttura accoglie scatole di scarpe, piante o prodotti da bagno, offrendo stabilità
Dettagli
- Colore
- Bianco + Colore Legnoso
- Formato
- 5 Ripiani (130H cm)
- Pezzi nella confezione
- 5
In breve
SONGMICS Scaffale Portaoggetti in Bambù, 5 Ripiani, 60 x 26,2 x 130,9 cm | Mensola Multiuso, per Ingresso, Bagno, Soggiorno, Balcone, Cucina, Bambù Chiaro e Bianco Nuvola, Collezione BAMBOU BCB35WN costa 39,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.484 recensioni.
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