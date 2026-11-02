Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB | Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto - Lilla
4,6 su 5 su Amazon, 11.879 recensioni
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Caratteristiche
- Sensore da 8.000 DPI che risponde con precisione a tutti i movimenti: personalizza le impostazioni in base alla sensibilità che desideri con il software per gaming logitech g hub e scegli fra 5 livelli DPI passando facilmente dall'uno all'altro
- Colori LIGHTSYNC RGB: goditi colori vivi e brillanti grazie al nostro sistema LIGHTSYNC RGB, che offre effetti personalizzabili su ~16,8 milioni di colori; installa il software logitech g hub per scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati o creare i tuoi
- Design classico testato dai giocatori: gioca in tutto comfort e con controllo totale; l'intuitivo layout a 6 pulsanti e la classica forma da gaming definiscono un design confortevole, collaudato nel tempo e amato dai giocatori, ciascun pulsante può essere personalizzato con il software logitech g hub per semplificare le operazioni
- Tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo: I pulsanti primari sono meccanici e presentano tensionamento con resistenti molle in metallo per assicurare affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottime
- Il Brand di Accessori Gaming: Sulla base dei dati di vendita aggregati indipendenti (FEB 19 - FEB 20) di tastiere, mouse, cuffie gaming per PC in unità
Dettagli
- Colore
- Lilla
- Formato
- One size
In breve
Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB | Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto - Lilla costa 17,15 € su Amazon.it, rispetto a 34,99 € di prezzo precedente (risparmio 17,84 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 18:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 11.879 recensioni.
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