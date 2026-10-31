Hisense RT488N4DC2 Frigorifero Doppia Porta a libera installazione Total No Frost, sistema di ventilazione Multi Air Flow, Larghezza 70 cm, Colore Inox, Capacità netta 375 L
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Caratteristiche
- Classe di efficienza energetica E
- Tecnologia total no frost, che mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all'interno del frigorifero, evitando la formazione di ghiaccio e riducendo sensibilmente la crescita di batteri; l'ideale per mantenere i cibi più freschi, più a lungo
- Sistema di ventilazione multi air flow, che garantisce la distribuzione uniforme dell'aria fredda in ogni angolo della cavità del frigo, in modo che ogni alimento raggiunga la corretta temperatura di conservazione, indipendendemente da dove è posizionato
- Cella freezer 4 stelle
- Illuminazione interna led
Dettagli
- Colore
- Inox
- Formato
- 373 Litri
In breve
Hisense RT488N4DC2 Frigorifero Doppia Porta a libera installazione Total No Frost, sistema di ventilazione Multi Air Flow, Larghezza 70 cm, Colore Inox, Capacità netta 375 L costa 404,02 € su Amazon.it, rispetto a 497,01 € di prezzo precedente (risparmio 92,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 145 recensioni.
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