Protein Works | Diet Breakfast 360 - Gold, Caramel Latte, 500g | Shake Colazione Sostitutivo Pasti Dietetico, con Caffeina, Estratto di Tè Verde, Yerba Mate, 24 Vitamine e Minerali, 9 Pasti
4 su 5 su Amazon, 337 recensioni
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Caratteristiche
- NUTRIZIONALMENTE BILANCIATO: Diet Breakfast 360 - GOLD (precedentemente noto come Ultimate Diet Breakfast Shake) è il pasto mattutino istantaneo definitivo. Formulato appositamente con una miscela unica di ingredienti nutrienti.
- A BASSO CONTENUTO CALORICO: Realizzato con i nostri innovativi Thermogreens, una miscela esclusiva di yerba mate, estratto di tè verde ed estratto di caffè verde. Ricco di proteine di alta qualità e fibre sane, povero di zuccheri e con meno di 210 calorie per shake.
- SOLUZIONE PER LA PERDITA DI PESO: Diet Breakfast 360 - GOLD è progettato specificamente per supportare una sana perdita di peso* e aiutarti a sentirti sazio più a lungo.
- NON SALTARE LA COLAZIONE: Non solo risparmi tempo evitando la preparazione o gli acquisti al volo, ma elimini anche la necessità di contare le calorie.
- Confezione e nome possono variare.
Dettagli
- Formato
- 500 g (Confezione da 1)
In breve
Protein Works | Diet Breakfast 360 - Gold, Caramel Latte, 500g | Shake Colazione Sostitutivo Pasti Dietetico, con Caffeina, Estratto di Tè Verde, Yerba Mate, 24 Vitamine e Minerali, 9 Pasti costa 10,39 € su Amazon.it, rispetto a 20,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 13:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 337 recensioni.
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