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SONGMICS Grucce Appendiabiti in Legno, Set di 30, Antiscivolo, 44,5 cm | Appendini per Cappotti, con Scanalature sulle Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco e Argento, Collezione CASON CRW031WT

4,7 su 5 su Amazon, 3.143 recensioni

SONGMICS Grucce Appendiabiti in Legno, Set di 30, Antiscivolo, 44,5 cm | Appendini per Cappotti, con Scanalature sulle Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco e Argento, Collezione CASON CRW031WT

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Caratteristiche

  • Contentano gli occhi: Senza neanche deludere un pochino gli occhi, queste grucce in legno con dimensioni di 44,5 x 1,2 x 23 cm, tagliate secondo la curva naturale delle spalle, manterranno i tuoi vestiti in ottime forme senza lasciare segni
  • Non più scivolamento: Seccato di raccogliere gli abiti che cadono sempre sul pavimento? Allora vale la pena di provare queste grucce antiscivolo! Con le scanalature speciali a forma di U sulle spalle, nessun vestito scivolerà
  • Capacità di carico: Realizzate in legno di eucalipto, queste grucce appendiabiti sono in grado di reggere fino a 5 kg ciascuna, ideali per cappotti invernali pesanti e per organizzare i vestiti tutto l'anno
  • Dettagli curati per te: Lucidate a mano, le grucce sono lisce per non rovinare i tuoi abiti preferiti; le estremità arrotondate evitano di lasciare segni spiacevoli sugli abiti; i ganci in metallo girevoli a 360° sono comodi per prendere e riporre
  • Cosa ricevi: Un set di 30 grucce che non solo aiuta a tenere in ordine gli abiti, ma aggiunge anche un tocco elegante nell’armadio, rendendolo anche un regalo ideale per l'inaugurazione della casa

Dettagli

Colore
Bianco
Formato
30 Pezzi

In breve

SONGMICS Grucce Appendiabiti in Legno, Set di 30, Antiscivolo, 44,5 cm | Appendini per Cappotti, con Scanalature sulle Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco e Argento, Collezione CASON CRW031WT costa 25,02 € su Amazon.it, rispetto a 38,49 € di prezzo precedente (risparmio 13,47 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.143 recensioni.

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