SONGMICS Grucce Appendiabiti in Legno, Set di 30, Antiscivolo, 44,5 cm | Appendini per Cappotti, con Scanalature sulle Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco e Argento, Collezione CASON CRW031WT
4,7 su 5 su Amazon, 3.143 recensioni
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Caratteristiche
- Contentano gli occhi: Senza neanche deludere un pochino gli occhi, queste grucce in legno con dimensioni di 44,5 x 1,2 x 23 cm, tagliate secondo la curva naturale delle spalle, manterranno i tuoi vestiti in ottime forme senza lasciare segni
- Non più scivolamento: Seccato di raccogliere gli abiti che cadono sempre sul pavimento? Allora vale la pena di provare queste grucce antiscivolo! Con le scanalature speciali a forma di U sulle spalle, nessun vestito scivolerà
- Capacità di carico: Realizzate in legno di eucalipto, queste grucce appendiabiti sono in grado di reggere fino a 5 kg ciascuna, ideali per cappotti invernali pesanti e per organizzare i vestiti tutto l'anno
- Dettagli curati per te: Lucidate a mano, le grucce sono lisce per non rovinare i tuoi abiti preferiti; le estremità arrotondate evitano di lasciare segni spiacevoli sugli abiti; i ganci in metallo girevoli a 360° sono comodi per prendere e riporre
- Cosa ricevi: Un set di 30 grucce che non solo aiuta a tenere in ordine gli abiti, ma aggiunge anche un tocco elegante nell’armadio, rendendolo anche un regalo ideale per l'inaugurazione della casa
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 30 Pezzi
In breve
SONGMICS Grucce Appendiabiti in Legno, Set di 30, Antiscivolo, 44,5 cm | Appendini per Cappotti, con Scanalature sulle Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco e Argento, Collezione CASON CRW031WT costa 25,02 € su Amazon.it, rispetto a 38,49 € di prezzo precedente (risparmio 13,47 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.143 recensioni.
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