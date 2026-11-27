Under Armour Uomo UA HG Armour Comp SL Shirt
4,4 su 5 su Amazon, 22.739 recensioni
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Caratteristiche
- Tessuto funzionale – Queste magliette sportive sono realizzate in leggero tessuto HeatGear, che le rende ideali per le attività sportive
- Materiale versatile – Grazie al materiale funzionale e traspirante, la maglia compressione allontana il sudore dalla pelle e asciuga rapidamente
- Freschezza durevole – La tecnologia anti-odore della maglietta compressione inibisce la proliferazione di microbi che causano odori sgradevoli
- Design intelligente – La maglia antisudore è caratterizzata da un design senza maniche che garantisce un'elevata mobilità durante l'allenamento
- Materiale e vestibilità – UA HG Armour Comp Comp SL, maglietta allenamento da uomo, materiale: 84% poliestere / 16% elastan, inserti a rete: 92% poliestere / 8% elastan, vestibilità: compressione
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 3XL
In breve
Under Armour Uomo UA HG Armour Comp SL Shirt costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 35,00 € di prezzo precedente (risparmio 17,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 20:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 22.739 recensioni.
Informativa sulle offerte
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