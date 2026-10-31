Copricuscini Impermeabili Con Cerniera 50 x 70 cm, Set Di 4, Anti Cimici
4,3 su 5 su Amazon, 15.045 recensioni
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Caratteristiche
- Set di 4 fodere per cuscini che si adattano perfettamente a cuscini di dimensioni da 50 x 70 cm
- Chiusura a Cerniera Sicura: Dotate di una cerniera di qualità superiore e di cuciture rinforzate a doppio punto, queste fodere offrono una protezione affidabile, mantenendo i vostri cuscini al sicuro da cimici e acari del letto.
- 100% Impermeabile: Dotate di un rivestimento in TPU di alta qualità su tutti i lati, queste fodere per cuscini offrono una protezione impermeabile superiore, garantendo che i vostri cuscini rimangano asciutti e puliti.
- Morbidi e Confortevoli: Realizzati in tessuto jersey di poliestere traspirante, questi copricuscini offrono un comfort eccezionale e sono ideali per l'uso quotidiano.
- Facilità Di Manutenzione: Progettate per la massima praticità, queste fodere per cuscini sono lavabili in lavatrice e asciugabili a fuoco lento, per offrire una manutenzione semplice e una lunga durata.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 50 x 70 cm | Set di 4
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Copricuscini Impermeabili Con Cerniera 50 x 70 cm, Set Di 4, Anti Cimici costa 14,43 € su Amazon.it, rispetto a 15,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,56 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 19:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 15.045 recensioni.
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