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Amazon Basics ABL001 Contenitori in vetro da 120 ml, 4 unità, trasparenti con coperchi blu

4,7 su 5 su Amazon, 4.420 recensioni

Amazon Basics ABL001 Contenitori in vetro da 120 ml, 4 unità, trasparenti con coperchi blu

-8% 9,76 €

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Caratteristiche

  • Set di 4 contenitori per alimenti in vetro con coperchi (8 pezzi in totale) per conservare e trasportare cibo e pasti, capacità 120 ml
  • Contenitori in vetro borosilicato senza bisfenolo A adatti al congelatore, al microonde e al forno preriscaldato (coperchi non adatti al forno o al microonde)
  • Resistenti al calore fino a 580 °C, possono tollerare notevoli sbalzi di temperatura senza rompersi
  • Costruzione non porosa che non trattiene odori, sapori o macchie
  • Struttura a prova di perdite che mantiene la freschezza, possono essere usati per conservare salse, zuppe e altri liquidi
  • I contenitori di vetro e i coperchi sono lavabili in lavastoviglie ma, per non rovinarli nel lungo periodo, si raccomanda di lavare i coperchi a mano quando possibile

Dettagli

Colore
Trasparente Con Coperchi Blu
Formato
120 ml

In breve

Amazon Basics ABL001 Contenitori in vetro da 120 ml, 4 unità, trasparenti con coperchi blu costa 9,76 € su Amazon.it, rispetto a 10,58 € di prezzo precedente (risparmio 0,82 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 4.420 recensioni.

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