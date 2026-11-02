Amazon Basics ABL001 Contenitori in vetro da 120 ml, 4 unità, trasparenti con coperchi blu
4,7 su 5 su Amazon, 4.420 recensioni
-8% 9,76 €
Prima
10,58 €, risparmi 0,82 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Set di 4 contenitori per alimenti in vetro con coperchi (8 pezzi in totale) per conservare e trasportare cibo e pasti, capacità 120 ml
- Contenitori in vetro borosilicato senza bisfenolo A adatti al congelatore, al microonde e al forno preriscaldato (coperchi non adatti al forno o al microonde)
- Resistenti al calore fino a 580 °C, possono tollerare notevoli sbalzi di temperatura senza rompersi
- Costruzione non porosa che non trattiene odori, sapori o macchie
- Struttura a prova di perdite che mantiene la freschezza, possono essere usati per conservare salse, zuppe e altri liquidi
- I contenitori di vetro e i coperchi sono lavabili in lavastoviglie ma, per non rovinarli nel lungo periodo, si raccomanda di lavare i coperchi a mano quando possibile
Dettagli
- Colore
- Trasparente Con Coperchi Blu
- Formato
- 120 ml
In breve
Amazon Basics ABL001 Contenitori in vetro da 120 ml, 4 unità, trasparenti con coperchi blu costa 9,76 € su Amazon.it, rispetto a 10,58 € di prezzo precedente (risparmio 0,82 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 4.420 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.