Nostromo - Trancetti di tonno all'olio di oliva, 1 busta da 300gr. Facili da aprire e pronti all'uso, già sgocciolati.
4,2 su 5 su Amazon, 826 recensioni
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Caratteristiche
- GIÀ SGOCCIOLATI E PRONTI ALL'USO: I Trancetti di Tonno Nostromo sono già sgocciolati e pronti da utilizzare, perfetti per arricchire piatti, insalate e ricette senza bisogno di scolare.
- FORMATO CONVENIENTE DA 300g: La busta grande da 300g è ideale per preparare piatti abbondanti per tutta la famiglia, perfetta per ricette che richiedono una generosa quantità di tonno.
- ALL'OLIO DI OLIVA: Preparati con olio di oliva per un gusto ricco e mediterraneo, i trancetti mantengono un sapore pieno e delicato che esalta ogni preparazione in cucina.
- FACILI DA APRIRE: La busta con apertura facilitata è pratica e funzionale, permette di accedere al prodotto in pochi istanti senza bisogno di apriscatole o strumenti aggiuntivi.
- VERSATILI IN CUCINA: Ideali per insalate, pasta, pizze, panini, tramezzini e piatti freddi o caldi, i trancetti di tonno Nostromo sono l'ingrediente perfetto per ricette veloci e gustose ogni giorno.
Dettagli
- Colore
- variegato
- Formato
- 300 g (Confezione da 1)
In breve
Nostromo - Trancetti di tonno all'olio di oliva, 1 busta da 300gr. Facili da aprire e pronti all'uso, già sgocciolati. costa 3,53 € su Amazon.it, rispetto a 4,49 € di prezzo precedente (risparmio 0,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 20:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 826 recensioni.
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