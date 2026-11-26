PIECES Pcboss 3/4 Blazer Noos, Blazer Donna, Chiaro Grigio Melange, S
4,2 su 5 su Amazon, 2.938 recensioni
-40% 23,99 €
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39,99 €, risparmi 16,00 €
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Caratteristiche
- Blazer del marchio PIECES
- Design chic per un'eleganza extra
- Adatto per: situazioni formali
- Blazer da donna
Dettagli
- Colore
- Chiaro Grigio Melange
- Formato
- S
In breve
PIECES Pcboss 3/4 Blazer Noos, Blazer Donna, Chiaro Grigio Melange, S costa 23,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 16,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 2.938 recensioni.
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