Milka, Cookie Sensations Oreo,156g
4,5 su 5 su Amazon, 513 recensioni
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Caratteristiche
- Ogni confezione di Milka Cookie Sensations Oreo offre un biscotto croccante con un ripieno di crema Oreo e deliziosi pezzetti di cioccolato al latte Milka (156 g). Perfetti da condividere.
- Con scaglie di cioccolato al latte alpino e un cremoso ripieno di crema Oreo, ogni morso di Milka Cookie Sensations Oreo è deliziosamente unico.
- Confezione da 156 g con 6 biscotti all'interno.
- Milka Cookie Sensations Oreo sono perfetti da condividere con amici e familiari o da gustare in un momento di meritato riposo. Ancora più buoni se riscaldati.
- Prodotto con latte alpino.
- Scopri le specialità più golose della pasticceria Milka. Dai biscotti e i wafer croccanti alle soffici tortine e i golosi brownies, c'è una delizia per ogni momento.
Dettagli
- Colore
- Nero e bianco
- Formato
- 156 g (Confezione da 1)
In breve
Milka, Cookie Sensations Oreo,156g costa 1,99 € su Amazon.it, rispetto a 3,29 € di prezzo precedente (risparmio 1,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 21:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 513 recensioni.
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