HP 280M Mouse Silent Wireless, Tecnologia LED Blu, Riduzione Rumore fino a 90%, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Design ergonomico, Dongle Ricevitore USB-A Incluso, Nero
4,6 su 5 su Amazon, 4.064 recensioni
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Caratteristiche
- COMPATIBILITA': il Mouse HP 280 è compatibile con i PC dotati di porta USB-A e con i sistemi operativi Windows 10, Windows 11, MacOS e Chrome OS
- CONNETTIVITA': grazie al dongle a 2,4 GHz, basterà inserire la USB-A nel tuo PC per poter usare il mouse quando e dove vuoi, con un raggio di 10 m all'area aperta
- SENSIBILITA': risposta immediata grazie al Sensore Ottico ad alta risoluzione fino a 1200 DPI, la tecnolgia HP Blue Optical garantisce il suo funzionamento su qualunque superficie
- ERGONOMIA e DESIGN: il profilo sagomato, elegante ed ergonomico è stato progettato per offrirti comfort per tutta la giornata (il mouse è ideale per chi utilizza la mano destra per scrivere)
- AUTONOMIA: con la batteria AA, non inclusa nella confezione, la durata della sua batteria è assicurata fino a 18 mesi
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: HP 280 Silent Wireless Mouse; adattatore; guida rapida; informativa sul prodotto; scheda di garanzia
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- One size
In breve
HP 280M Mouse Silent Wireless, Tecnologia LED Blu, Riduzione Rumore fino a 90%, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Design ergonomico, Dongle Ricevitore USB-A Incluso, Nero costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 4.064 recensioni.
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