SONGMICS Cesto Portabiancheria, 150 L, in Bambù, a 3 Scomparti, Pieghevole | Cesta Biancheria, Coperchio, Maniglie, Sacco Rimovibile e Lavabile in Lavatrice, Bianco, Collezione RONEX LCB091W01
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Caratteristiche
- Con coperchio & doghe larghe in bambù: Il coperchio può essere aperto con una sola mano, evita la fuoriuscita degli odori dei panni sporchi e allontana la polvere; le doghe in bambù da 17 mm permettono al cesto di reggere fino a 20 kg
- Grande capacità da 150L: Con dimensioni di 61,5 x 42 x 61 cm (L x P x A), questo cesto porta biancheria offre una grande capacità di 150L, per contenere il bucato della famiglia di una settimana, asciugamani, lenzuola o cuscini
- 3 scomparti, organizzazione per tipo: I 3 scomparti ti aiutano suddividere vestiti scuri, chiari e colorati per facilitare il lavaggio
- Sacco interno rimovibile e lavabile in lavatrice: Il sacco interno in misto cotone poliestere da 160 g/m² è traspirante e soffice per i tuoi amati vestiti; è rimovibile per facilitare il lavaggio in lavatrice e per un utilizzo igienico
- Facile da spostare e montare: Il cesto per la biancheria è facile da spostare grazie alle maniglie in corda di cotone ai due lati; può essere piegato per risparmiare spazio, ed è molto facile da montare grazie alle chiare istruzioni incluse.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 150L (60 x 40 x 61,5 cm)
In breve
SONGMICS Cesto Portabiancheria, 150 L, in Bambù, a 3 Scomparti, Pieghevole | Cesta Biancheria, Coperchio, Maniglie, Sacco Rimovibile e Lavabile in Lavatrice, Bianco, Collezione RONEX LCB091W01 costa 33,14 € su Amazon.it, rispetto a 36,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 18:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 4.546 recensioni.
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