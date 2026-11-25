Fairy PRO Original Detersivo Liquido, 5L Lava fino a 50.000 Piatti, 100% Efficace sulle Macchie di Grasso Trovate nelle Cucine Professionali, Conforme HACCP
4 su 5 su Amazon, 1.526 recensioni
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Caratteristiche
- Fairy Professional è la nostra migliore formula per le Cucine Professionali
- Ideale per I piatti delle cucine Professionali. Piatti più puliti e brillanti
- La formula previene la formazione del calcare. Risultati straordinari contro le Incostrazioni
- Versare circa 40 ml (2 tappi) di prodotto per 40-50 Litri
Dettagli
- Colore
- Green
- Formato
- 2.5 l (Confezione da 2)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Fairy PRO Original Detersivo Liquido, 5L Lava fino a 50.000 Piatti, 100% Efficace sulle Macchie di Grasso Trovate nelle Cucine Professionali, Conforme HACCP costa 10,99 € su Amazon.it, rispetto a 13,41 € di prezzo precedente (risparmio 2,42 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 12:29; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 1.526 recensioni.
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