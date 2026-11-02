SONGMICS Cesto Portabiancheria, 100 L, in Bambù, Pieghevole, Coperchio | Cesta Biancheria, Maniglie, Sacco Rimovibile e Lavabile in Lavatrice, Lavanderia, Grigio, Collezione RONEX LCB064G01
4,5 su 5 su Amazon, 4.496 recensioni
-20% 29,59 €
Prima
36,99 €, risparmi 7,40 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Coperchio sollevabile: Il design del coperchio apribile con una sola mano semplifica l’uso, bloccando efficacemente gli odori e la polvere; il sacco interno traspirante è rimovibile e lavabile in lavatrice, dicendo addio al lavaggio a mano
- Capacità di 15 kg: Realizzata in bambù naturale con una struttura robusta, offre una capacità di 15 kg; non si deforma facilmente anche se piena di vestiti, jeans, maglioni, giacche e lenzuola possono entrarci tutti, nessun problema!
- Separa i colori: Il sacco è diviso in 2 sezioni per separare facilmente i capi chiari da quelli scuri, gestendo il bucato di una settimana in una volta e risparmiando tempo; la triste storia della camicia tinta da jeans non accadrà più
- Perché bambù?: Se pensi che la resilienza e la durevolezza sia tutte le ragioni, potresti essere sorpreso quando questa cesta porta biancheria realizzata con doghe di bambù aggiunge un tocco rinfrescante alla tua casa
- Cosa ricevi: Un cesto portabiancheria SONGMICS in bambù con 2 sezioni per aiutarti ad assortire i vestiti sporchi secondo il colore gettandoli dentro
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 100 L
In breve
SONGMICS Cesto Portabiancheria, 100 L, in Bambù, Pieghevole, Coperchio | Cesta Biancheria, Maniglie, Sacco Rimovibile e Lavabile in Lavatrice, Lavanderia, Grigio, Collezione RONEX LCB064G01 costa 29,59 € su Amazon.it, rispetto a 36,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 4.496 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.